Inter Miami heeft sterspeler Lionel Messi opnieuw blij gemaakt met de transfer van een Argentijn. Rodrigo De Paul is de nieuwste versterking. Met Argentinië werden zij in 2022 wereldkampioen.

Na Messi en Sergio Busquets is De Paul de derde wereldkampioen in het Amerikaanse team. De Argentijnse middenvelder, die sinds 2021 voor Atlético Madrid speelde, maakt de overstap naar de MLS-club. Hij is de dertiende Argentijn in de selectie van trainer Javier Mascherano (ook een Argentijn).

Atlético Madrid

De 30-jarige De Paul had een contract bij de Colchoneros tot 2026, maar gezien de moeizame contractonderhandelingen koos hij voor een nieuw avontuur. Hij sluit zijn periode bij Atlético Madrid af na vier seizoenen. De Paul, die voor 36 miljoen euro overkwam van Udinese, kende zeker goede momenten bij Atlético, vooral afgelopen seizoen, maar kon de verwachtingen niet helemaal waarmaken.

De transfer naar de Verenigde Staten levert de Spaanse club zo'n 15 miljoen euro op, inclusief bonussen, waarmee een deel van de investering uit 2021 wordt terugverdiend. De Argentijnse international en sterspeler van het wereldkampioenschap in 2022 brengt zijn talent nu naar de MLS, waar hij samen met Messi bij Inter Miami hoopt te schitteren. De Paul speelde 78 interlands voor Argentinië.

Schorsing

Op Instagram deelt hij zijn aankomst in Miami, met zijn twee kinderen aan de hand stapt hij uit een privévliegtuig. "Ik ben zo blij voor deze uitdaging in mijn carriere. Ik ben er klaar voor. Kom op Inter!" Ook Messi lijkt blij te zijn met zijn komst. Ze hebben genoeg tijd om even bij te kletsen, want de Argentijnse topvoetballer is de volgende MLS-wedstrijd geschorst, tot ongenoegen van hemzelf.

