Vlak voor rust is Fortuna Sittard ook op het scoreformulier gekomen. Na een strakke voorzet van Fortuna, liep Josip Sutalo de bal in eigen doel. Het is een onnodige tegengoal omdat Ajax verreweg de betere ploeg is. Volg het duel hier live.

Na rust is het spelbeeld nauwelijks verandert. Ajax blijft de aanval zoeken en kwam via een kopbal van Dolberg en een schot van Godts tweemaal dichtbij de 4-1. In de 61e minuut scoorde Dolberg met het hoofd, maar er werd een overtreding gezien waardoor het feest niet doorging. Het leidde tot een groots fluitconcert, er leek ook weinig aan de hand.

Terwijl Ajax de hele eerste helft heer en meester was, kregen ze vlak voor rust toch een doelpunt tegen. Een lange bal over Owen Wijndal heen werd barslecht verdedigd door de vervanger van Zinchenko. Uit de voorzet die volgde, was het Sutalo die de bal in eigen doel werkte. Hier zal Grim niet blij mee zijn in de rust.

Want in de 24e minuut werd de score nog verder vergroot door Ajax. De schrik van de blessure van Zinchenko was weer weg in het stadion, er werd harder gezongen én er werd dus gescoord. Mika Godts kwam op links dreigend naar binnen en zocht de verre hoek. Die vond hij en Luuk Koopmans was kansloos. Hiermee staan de Amsterdammers al op een ruime voorsprong na een kwart wedstrijd.

Veel tijd om bij de blessure van Zinchenko stil te staan was er niet voor Ajax. Terwijl hij de catacombe instrompelde, scoorde Jorthy Mokio de 1-0 voor Ajax in de zevende minuut. Rayane Bounida scoorde even later in de 14e minuut al de 2-0 voor Ajax. Wat dat betreft gaat het goed, maar de blessure zorgt voor hoofdpijn bij Grim, die zo graag gebruik wilde maken van de diensten van Zinchenko.

Want het was een vreselijke start voor Ajax in eigen huis. Na twee minuten sloeg de paniek toe in Amsterdam. Na een duel met Dimitrios Limnios ging Zinchenko naar de grond. De basisdebutant kermde het uit en greep naar zijn knie. Onder begeleiding van de dokters van Ajax moest hij naar de kant en direct naar de kleedkamer. De Oekraïner lijkt zich flink geblesseerd te hebben.

Opstelling Ajax

Jaros; Zinchenko, Baas, Sutalo, Rosa; Mokio, Steur, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

Zinchenko

Het kampioenschap is allang uit zicht dus is de blik volledig op plek twee gericht. Meer is er ook niet, want Ajax is uit de Champions League en de beker, maar toch blijft de club wisselvallig presteren. Met de komst van Oleksandr Alex Zinchenko hoopt Grim wat meer ervaring in de ploeg te brengen. Dat is hard nodig en in de eerste minuten van de Oekraïener bleek ook dat hij voetballend veel kan brengen.

Jordi Cruijff zal er ook wel op toezien dat er stappen worden ondernomen in de selectie, want voor zijn idealen binnen Ajax is Champions League-voetbal in het volgende seizoen cruciaal. Hij wil volgend jaar al de aanval inzetten op PSV, daarvoor zijn die miljoenen wel nodig want anders is Ajax bij voorbaat al kansloos. Hij is de hervorming, of de Galante Revolutie, bij Jong Ajax al begonnen zo werd duidelijk deze week.

