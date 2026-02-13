De toon is gezet door Jordi Cruijff bij Ajax en na de vele gesprekken met de media die hij voerde is één ding duidelijk: er gaat een boel veranderen. Maar terwijl zijn vader Johan Cruijff met veel bombarie de Fluwelen Revolutie startte, wil hij dat op zijn eigen wijze doen. Eigenlijk galant, maar wel met de harde hand. De naam Cruijff gaat opnieuw Ajax onwijs beïnvloeden.

Nog geen tien dagen was de nieuwe directeur aan het werk in zijn kantoortje in de Johan Cruijff ArenA of zijn eerste grote ingreep was daar: Willem Weijs moest het veld ruimen bij Jong Ajax en vier nieuwe Spaanse mannen komen de boel overnemen. Als zijn vader lijkt hij een grote veeg door de organisatie te doen en dat op te lossen met eigen kennissen. Maar in alles doet Jordi het anders dan Johan.

Respect

Cruijff wil Ajax 1, Jong Ajax en de Ajax O19 als een soort drie-eenheid vormen. Iets wat voorheen altijd al zo was bij Ajax, maar recent was gewijzigd. Daarmee hoopt Cruijff de inhaalslag te maken en nooit meer 44 punten achter te komen op PSV, als je het verschil in punten tussen beide eerste ploegen en jong-ploegen combineert. Het moet als muziek in de oren klinken voor de fans.

Voorheen werden de fans lekker gemaakt met grote uitspraken, die van Sven Mislintat en ook van puinruimer Alex Kroes. De laatstgenoemde dekte zich in, maar zelfs met die tactiek slaagde hij er niet in om een succesvolle periode in Amsterdam op zijn naam te zetten. Cruijff doet het anders, het voelt anders. Hij wurmt zich in zijn werkwijze los van zijn vader en noemt zichzelf soms veel te lief. In alle interviews is terug te zien wat hoog in het vaandel staat bij Jordi: respect.

Duidelijke visie

Zo heeft hij respect voor zijn vader, die hij onsterfelijk noemt en zichzelf sterfelijk waarmee hij maar weer een verschil tussen beide aanduidt. Hij bedoelt dat zijn vaders invloed altijd zal blijven bestaan en hij dat niveau nooit zal halen. Maar ook wat betreft het spreken over andere mensen, is hij erg terughoudend. Hij wil niemand afvallen, ondanks dat hij mensen met zijn beslissingen pijn doet. Een harde hand van de zachte meester.

Cruijff onderscheidt zich in zijn taal door met Catalaanse tongval bepaalde Nederlandse woorden uit te spreken en zo nu en dan een Engels woordje ertussendoor te gooien. De Spaanse mentaliteit is nog meer voelbaar, en dat gaat Ajax redden. De Spaanse mentaliteit moet in de koppies van iedereen in Amsterdam gaan sluipen. "Van mijn vader heb ik heel vaak gehoord dat je meer kans hebt om te winnen als je goed speelt. Maar in Spanje is regel nummer één: strijden. En de regel daarna: goed voetballen. Gaat nummer twee fout, dan hebben we nummer één", zei hij.

Galante Revolutie

De mengelmoes van het Nederlandse gedachtegoed en deze Spaanse mentaliteit is wat Jordi uniek maakt en hem lostrekt van 'de zoon van', al moet hij dat eerst nog bewijzen bij Ajax. Een sterk blok van drie teams, met een ander gedachtegoed dat zich stoïcijns op zichzelf richt, wijst de revolutie aan die Cruijff in wil zetten. Maar wel op een keurige manier. Met mooie woorden, maar wel met gif. Wel zacht, maar ook hard. Een Galante Revolutie.

Want een revolutie en de naam Cruijff is bij Ajax onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Komt er een Cruijff aan de knoppen, dan gaat er veel veranderen. Dan moet er veel veranderen. En daarin deelt Cruijff opnieuw zijn Spaanse gif: volgend jaar moet PSV al aangevallen worden en ergens staat in de sterren geschreven dat dit moet lukken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.