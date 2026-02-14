De wedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard is op vreselijke wijze gestart voor de Amsterdammers. Oleksandr Zinchenko kreeg een basisplaats maar moest na twee minuten het veld verlaten. Na een harde tackle van achter, kon hij niet meer verder. Hij greep direct naar zijn knie en moest onder begeleiding van het veld. Ondertussen staat Ajax met 3-0 voor maar zijn er wel grote zorgen om de Oekraïner.

Dat is een groot drama voor Ajax, dat de Oekraïner afgelopen transferperiode overnam van Arsenal. Zinchenko speelde vorige week zijn eerste minuten voor Ajax in het uitduel met AZ en imponeerde meteen. Hij kreeg van Fred Grim direct een basisplaats in het thuisduel met Fortuna, maar het noodlot sloeg al vroeg toe.

Harde tackle

In de tweede minuut ging Zinchenko het duel aan met Fortuna-speler Dimitrios Limnios, maar dat ging helemaal mis. Van achter raakte Limnios hem hoog op het been, waarna de linksback naar de grond ging en naar zijn knie greep. De medici zagen snel dat het foute boel was en er kwam zelfs een brancard aan te pas.

Uiteindelijk ging de Oekraïner strompelend van het veld. Terwijl hij de catacombe inliep, scoorde Ajax wel de 1-0, maar de zorgen zullen groot zijn. Even later scoorde ook Rayane Bounida en Mika Godts namens Ajax, waardoor er een comfortabele 3-0 op het scorebord staat.

Zinchenko werd gehaald om de spelers van Grim bij de hand te nemen in de race om de tweede plaats. Met zijn ervaring en kwaliteiten zou hij een sleutelspeler worden. Dat is nu nog maar zeer de vraag.

