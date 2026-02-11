Jordi Cruijff is per 1 februari in dienst als technisch eindverantwoordelijke bij Ajax. De 52-jarige zoon van clubicoon Johan Cruijff wacht direct een forse uitdaging bij de huidige nummer vier van de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV is immens en in Amsterdam wordt opnieuw gezocht naar richting, identiteit en bovenal een echte winnaarsmentaliteit.

Cruijff is bereid om te luisteren en te overleggen, maar maakt meteen duidelijk wie uiteindelijk beslist. "Als iemand het niet met me eens is, dan ben ik heel even Johan Cruijff", zei hij met een knipoog naar zijn vader, die erom bekendstond zijn eigen koers te varen. Die vastberadenheid is volgens Cruijff nodig om Ajax weer op het juiste spoor te krijgen. "Als ik uiteindelijk faal in de Johan Cruijff ArenA, dan zou dat geen goed verhaal zijn. Alleen het gaat niet goed, anders hadden ze me waarschijnlijk niet gevraagd."

Keiharde ingreep bij Jong Ajax

Dat zijn komst geen vrijblijvende exercitie is, werd al snel duidelijk bij Jong Ajax. Hoofdtrainer Willem Weijs en zijn staf rekenden op een kennismaking, maar hoorden dat zij mochten vertrekken en dat er vier Spaanse trainers komen. Een ingreep die binnen de club meteen stof deed opwaaien. "Alle directieleden wisten hiervan", verklaarde Cruijff.

"Ik vond dat het nodig was. Voetbal gaat om winnen. Jong Ajax staat onderaan met 24 punten achterstand op Jong PSV. Dit is ook een signaal aan de hele club. We zijn wel Ajax, hoor. Ook spelers van Jong Ajax moeten winnaarsmentaliteit krijgen. Die hebben ze nodig in het eerste elftal, want daar wordt verwacht dat je wint. Verliezen heeft consequenties. Ajax hoort titels te winnen."

Spaanse invasie door Cruijff?

De verhalen over een zogenoemde Spaanse invasie bij Ajax kan Cruijff wel relativeren. "Dat komt natuurlijk door die trainers bij Jong Ajax en onze nieuwe scout", liet hij optekenen. "Voor mij is een paspoort niet belangrijk. En wie over Spaanse invasie roept, die moet zijn feiten op orde hebben. Als technisch directeur werkte ik in het verleden vaker met Nederlanders dan met Spanjaarden."

'Mijn dochters vinden mij een 'softie'

De ingreep oogt spijkerhard, maar hij omschrijft zichzelf als minder hard dan zijn vader. "Mijn dochters vinden mij een softie", lachte hij. Tegelijkertijd wijst hij op de harde cijfers. "We staan twintig punten achter PSV. Dat heeft niet alleen te maken met een 'nummer 6' of andere trainer. Ik ben hier gekomen omdat er dingen moeten veranderen. Ik heb de ambitie om volgend jaar kampioen te worden. Ajax is een bijzondere club, daar willen mensen nog steeds graag naartoe."

Terug in Nederland

Cruijff werd geboren in Amsterdam, maar groeide grotendeels op in Barcelona nadat zijn familie naar Spanje verhuisde. Zijn terugkeer naar Nederland brengt ook kleine cultuurverschillen met zich mee. "Ik heb nooit in Nederland op school gezeten. Om twaalf uur een broodje kaas en om zes uur avondeten is nog even wennen", erkende hij.

Toch overheerst trots. "Dit stadion draagt de naam van mijn vader en bijna tien jaar na zijn dood praten veel mensen nog zo liefdevol over hem. Ik wil dat onze fans hier weer gaan genieten van mooi spel met spelers uit de jeugd en trots naar huis gaan."

