Voor PSV staat zaterdagavond een Eredivisieduel op het programma. In het Philips Stadion ontvangt de koploper van de VriendenLoterij Eredivisie nummer zeventien NAC Breda. Om 20.00 uur wordt afgetrapt in Eindhoven, waar de thuisploeg de jacht op de titel wil voortzetten en de bezoekers vechten voor lijfsbehoud. Volg alle ontwikkelingen rondom het duel hier live.

Op papier lijkt het affiche een duidelijke zaak, maar PSV weet dat het NAC niet moet onderschatten. De ploeg van trainer Carl Hoefkens bezorgde de Eindhovenaren eerder dit seizoen een lastige avond. In het Rat Verlegh Stadion kwam PSV niet verder dan een benauwde 0-1 zege. De koploper mocht zich toen gelukkig prijzen met een doelman, die zelfs na zestien doelpogingen onpasseerbaar bleef. Hoefkens sprak zelfs van de beste wedstrijd van zijn ploeg in jaren.

Het bomvolle programma van PSV zorgt intussen voor hoofdbrekers bij PSV-trainer Peter Bosz. De Eindhovenaren spelen al wekenlang twee keer per week en dat laat zijn sporen na. Met Ricardo Pepi, Alassane Pléa, Myron Boadu en Guus Til ontbreken liefst vier aanvalsleider. Terwijl Anass Salah-Eddine woensdag ook nog uitviel. "Dat heb ik nog niet meegemaakt, maar ook niet dat zoveel spelers die positie goed kunnen invullen", erkende Bosz daags voor het duel met NAC.

Vermoedelijke opstelling PSV

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro; Wanner, Veerman, Saibari; Man, Bajraktarevic, Perisic.

Laatste twee thuisduels voor Perisic?

De 36-jarige Ivan Perisic lijkt gewoon te gaan spelen tegen NAC. De routinier staat nadrukkelijk in de belangstelling van Inter en zou zelf ook openstaan voor een terugkeer naar zijn oude liefde, zo meldden Italiaanse media. PSV is echter niet van plan om vóór het Champions League-duel met Bayern München van woensdagavond mee te werken aan een transfer.

In Eindhoven hopen ze nog op een stunt tegen de Duitsers om de tussenronde van het miljoenenbal te bereiken. Bij het behalen daarvan is een vertrek van Perisic uitgesloten; alleen bij uitschakeling zou een transfer tegen een aantrekkelijk bedrag alsnog bespreekbaar kunnen worden.

Scheidsrechter Dennis Higler

De leiding over het duel is in handen van scheidsrechter Dennis Higler. Hij floot PSV dit seizoen al bij de 1-2 uitzege op Excelsior. Voor NAC blijkt Higler tot dusver een geluksbrenger: onder zijn leiding won de club zowel van Heracles (2-1) als van Go Ahead Eagles (1-0).

