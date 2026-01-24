PSV wilde de flinke domper van de Champions League-wedstrijd tegen Newcastle United (3-0) tegen NAC Breda helemaal achter zich laten. Maar het tegenovergestelde gebeurde voor de koploper van de VriendenLoterij Eredivisie. In het Philips Stadion legde PSV een héél matige prestatie op de mat, maar uiteindelijk redde Armando Obispo in de slotfase een punt: 2-2.

Op papier leek het affiche een duidelijke zaak, maar PSV heeft zich lelijk verslikt in de nummer zeventien van de Eredivisie. Net als eerder dit seizoen kwam de koploper dramatisch voor de dag. PSV begon nog wel uitstekend aan het duel met snelle voorsprong. In de 28e minuut was het raak. Couhaib Driouech profiteerde van een inschattingsfout van NAC-verdediger Denis Odoi, waarna hij na een behoorlijke sprint oog-in-oog kwam met de NAC-doelman. Hij bleef goed rustig en schoot 'm uiterst koel binnen: 1-0.

PSV in de problemen

De Eindhovenaren maakten daarna een allerminst overtuigende indruk. In de blessuretijd van de eerste helft kregen ze daarvoor de rekening gepresenteerd: Boy Kemper kopte een panklare voorzet binnen en tekende voor de 1-1. Daarmee was het echter nog niet gedaan, want nog geen minuut later draaiden de bezoekers uit Breda het volledig om. Jerdy Schouten liet zich kinderlijk van de bal zetten, waarna Charles-Andreas Brym alleen op keeper Matej Kovar af kon. Zijn eerste inzet belandde tweemaal op de paal, maar in de rebound was het alsnog raak: 1-2.

Perisic moet dip doorbreken

De 36-jarige Ivan Perisic begon op de bank tegen NAC, maar moest uiteindelijk tóch in het veld komen in de tweede helft. PSV kreeg de smaak maar niet te pakken, waardoor Perisic met zijn mentaliteit nieuw elan in de ploeg moest brengen. Het inbrengen van de routinier was echter niet meteen een voltreffer, want de Eindhovenaren bleven de meest simpele ballen verkeerd inspelen. PSV leek zelfs af te stevenen op de eerste nederlaag in de Eredivisie sinds 26 augustus (0-2 tegen Telstar).

In de slotfase moest Armando Obispo de ban gaan breken in de punt, door het ontbreken van alle vier de aanvalsleiders (Ricardo Pepi, Guus Til, Myron Boadu en Alassane Pléa). Uitgerekend de verdediger redde een wanvertoning door de 2-2 binnen te knikken. In de absolute slotfase werd het billenknijpen voor NAC Breda, maar uiteindelijk floot scheidsrechter Dennis Higler na 96 minuten voor het einde van de wedstrijd.

Laatste Eredivisieduel Perisic?

Voor Perisic was het mogelijk zijn laatste duel in de Eredivisie. Hij staat in de belangstelling van Inter. Volgens Italiaanse media zou hij zelf ook openstaan voor een terugkeer naar zijn oude liefde. PSV is echter niet van plan om vóór het Champions League-duel met Bayern München van woensdagavond mee te werken aan een transfer.

In Eindhoven hopen ze nog op een stunt tegen de Duitsers om de tussenronde van het miljoenenbal te bereiken. Bij het behalen daarvan is een vertrek van Perisic uitgesloten; alleen bij uitschakeling zou een transfer tegen een aantrekkelijk bedrag alsnog bespreekbaar kunnen worden.

