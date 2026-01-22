Ivan Perisic is dé ster van de VriendenLoterij Eredivisie, maar achter de schermen speelt er behoorlijk veel rondom de buitenspeler van PSV. Internazionale wil de 36-jarige Kroaat dolgraag terughalen naar Milaan en heeft daarvoor al belangrijke stappen gezet, ondanks de duidelijke woorden van trainer Peter Bosz.

De impact van Perisic bij PSV is groot, zowel binnen als buiten de lijnen. Analist Theo Janssen benadrukte dat woensdagavond nog bij Ziggo Sport. "Hij is in alles een aanjager voor dit PSV." Boudewijn Zenden kent Perisic goed en komt met een typische anekdote. "Je speelt wel eens een partijtje en dan moeten de verliezers sprintjes trekken voor straf. De winnaars mogen dan normaal gesproken naar binnen, maar hij neemt zijn team dan alsnog mee naar buiten om zestienmeters te sprinten! Niet leuk even op de foto, maar meteen sprinten. Dat is ook een signaal."

Lichaamstaal verraadt ongenoegen

Die winnaarsmentaliteit gaat gepaard met zichtbare frustratie als dingen niet lopen zoals Perisic dat verwacht. Zijn lichaamstaal verraadt regelmatig ongenoegen, maar daar staat tegenover dat hij zelf blijft presteren. Dat maakt hem voor PSV waardevol, zeker met het oog op de Champions League. Dat zorgt er ook voor dat hij er bij Europese grootmachten nog steeds goed op staat, ondanks dat hij 36 jaar is. De Kroaat was in het verleden al vijf jaar actief voor Inter.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Internazionale inmiddels zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met Perisic. De Italiaanse club hoopt nu PSV alsnog te overtuigen. Trainer Peter Bosz probeerde het gerucht na het duel met Fortuna Sittard te temperen. "Ik zie geen reden waarom hij zou gaan. Ik ben daar niet onrustig over, want ik weet dat hij blijft", zei hij stellig. In Milaan denkt men daar anders over. De club rekent erop dat Perisic zelf druk uitoefent bij de PSV-leiding, iets wat inmiddels ook is gebeurd. De wens van de speler is duidelijk: hij wil terug naar Italië.

PSV zegt 'nee'

PSV houdt voorlopig de boot af. De club wil Perisic koste wat kost behouden en dat zal ook te maken hebben met het uitzicht op de play-offs van de Champions League. De komende wedstrijd tegen Bayern München is cruciaal. Bij een resultaat in eigen huis tegen Der Rekordmeister mag PSV zich opmaken voor de tussenronde van het miljardenbal. Inter hoopt echter op een misstap van de Eindhovenaren, zodat ze mogelijk alsnog bereid zijn om mee te werken aan een vertrek.

