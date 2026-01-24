Na de Europese speelronde verschuift de focus weer naar de VriendenLoterij Eredivisie. PSV verkeert in topvorm, terwijl Feyenoord en Ajax juist worstelen met flinke problemen. Sportnieuws.nl‑voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink blikt vooruit op het komende Eredivisieweekend van de traditionele topdrie aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.

PSV moet sterspeler Ivan Perišić (36) laten vertrekken

Ivan Perišić is zonder twijfel een van de sterren van de VriendenLoterij Eredivisie. Toch is er achter de schermen veel gaande rond de ervaren buitenspeler van PSV. Internazionale aast nadrukkelijk op een terugkeer van de 36-jarige Kroaat naar Milaan en zou daarvoor al concrete stappen hebben gezet.

Voor PSV zou een vertrek uiterst pijnlijk zijn, maar volgens Italiaanse media is het scenario allesbehalve ondenkbaar: Perišić zou zijn jawoord al hebben gegeven. Volgens Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport wil PSV mogelijk wel meewerken na de Champions League-tussenronde, indien de Eindhovenaren daarin worden uigeschakeld.

De invloed van Perišić op PSV is allesbepalend. Hij bewaakt de intensiteit, jaagt zijn ploeg voortdurend op en legt de lat structureel hoger. Voor hem stopt het niet bij winnen; elke training en elke actie vraagt maximale inzet. Daarmee dwingt hij professionaliteit af en maakt hij scherpte de standaard binnen dit PSV. Aan de andere kant, als PSV nog een leuk zakcentje voor de 36-jarige Perisic zou krijgen...

Feyenoord toont weinig ambitie met paniekaankopen

De stap naar Feyenoord is al vaker groot gebleken, getuige eerdere transfers zoals die van Steijn van FC Twente naar Rotterdam. De overgang van Go Ahead Eagles naar Feyenoord is mogelijk nóg groter. Of Deijl direct van waarde zal zijn, is allerminst zeker, terwijl Feyenoord juist behoefte heeft aan onmiddellijke versterking. Daarnaast gaat Feyenoord aan de haal met Jeremiah St. Juste. Momenteel heeft de 29-jarige verdediger al meer dan acht maanden geen wedstrijd op niveau gevoetbald en was hij bovendien meerdere malen langdurig geblesseerd.

Daarmee neemt technisch directeur Dennis te Kloese opnieuw een flink risico, vergelijkbaar met zijn keuzes afgelopen zomer. Deijl en St. Juste zorgen wellicht voor extra bezetting, maar moeten hun echte waarde nog bewijzen. Juist nu Feyenoord snakt naar rust en duidelijkheid in een periode vol onrust. Het gevaar bestaat dat zij zich voegen bij eerdere missers als Gonçalo Borges en Casper Tengstedt. Te Kloese lijkt te gokken, terwijl zijn speelruimte steeds kleiner wordt.

Jordi Cruijff moet nú een echte Ajax-trainer aanstellen

Onder interim-trainer Fred Grim wist Ajax zich enigszins te herpakken en op te klimmen naar de derde plaats. In de afgelopen periode coachte hij dertien wedstrijden, waarvan hij er liefst zeven wist te winnen. De Amsterdammers boekten onder meer twee zeges in de Champions League en werd Feyenoord met 2-0 verslagen. Daartegenover stond echter ook een beschamende uitschakeling in de Eurojackpot KNVB Beker tegen AZ (6-0).

Oud-trainer Henk ten Cate is duidelijk: volgens hem moet Grim zo snel mogelijk vertrekken. Ten Cate vindt dat Grim niet past bij Ajax en pleit voor een rigoureuze koerswijziging. "Ik vind het ontluisterend hoe Ajax nu speelt. Ik bedoel, met een 5-4-1-formatie spelen tegen Telstar (2-3 winst), dat is toch ongelooflijk? Het lijkt mij nu beter als ze een andere trainer neerzetten, die alvast gaat werken aan de manier waarop ze volgend seizoen willen gaan spelen.”

