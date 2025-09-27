Ajax treft vandaag om 16.30 uur NAC Breda in eigen huis. Na het gelijke spel in Eindhoven zal Ajax moeten winnen om in het spoor van koploper Feyenoord te blijven. John Heitinga kiest voor een opvallende keuze in de spits. Kasper Dolberg is niet fit en Wout Weghorst kan niet starten. Volg het duel vanmiddag hier live.

De spitsendiscussie bij Ajax blijft ontzettend leven. Waar vorig jaar de vraag was wie beter was: Brian Brobbey of Wout Weghorst. Is het op dit moment de vraag: wie staat er in de spits bij Ajax vanmiddag tegen NAC? Kasper Dolberg heeft een probleem met zijn buikwand en Wout Weghorst was ook nog een twijfelgeval. Laatstgenoemde heeft wel de selectie gehaald.

Wie is nou die spits?

Het leek erop dat Oscar Gloukh weer de spitspositie zal bekleden, zoals hij als invaller ook in Eindhoven deed tegen PSV. Hij scoorde toen de belangrijke 2-2. Toch is het niet Gloukh die in de spits staat, maar de 19-jarige Don-Angelo Konadu. Gloukh speelt wel, maar dan als '10'. Achterin ontbreekt Youri Baas, waardoor het centrum wordt gevormd door Ko Itakura en Josip Sutalo.

Opstellingen Ajax en NAC Breda

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Sutalo, Wijndal; Klaassen, Taylor, Gloukh; Edvardsen, Konadu, Godts



Opstelling NAC Breda: Bielica; Kemper, Hillen, Greiml, Lucassen; Balard, Holtby Nassoh; Sowah, Van Hooijdonk, Talvitie

Feyenoord

Ajax staat, na het gelijke spel met PSV van vorige week, op vier punten van de koppositie die door Feyenoord bezet is. PSV staat tweede met één puntje meer dan de Amsterdammers. Een overwinning is dus absoluut noodzakelijk om aan te haken. PSV speelt later op de zaterdag tegen Excelsior om 20.00 uur, Feyenoord reist zondag af naar FC Groningen.

NAC heeft uit de eerste zes wedstrijden zeven punten gehaald en staat daarmee op de 13e plaats. Vorig jaar was NAC in eigen huis de plaaggeest voor Ajax, dat toen in een B-opstelling van Francesco Farioli op kwam draven. Het achtervolgde hem het hele seizoen, al helemaal toen Ajax punten liet liggen in de einsprint richting het kampioenschap. Thuis won Ajax vorig jaar met 3-1.

