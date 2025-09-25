De bestuursraad van Ajax is niet blij met het vertrek van meerdere leden van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. Dat meldt voorzitter Ernst Boekhorst in een reactie aan het ANP. Er zijn zorgen over de samenwerkingen en verhoudingen binnen de directie.

De bestuursraad van Ajax heeft ruim 73 procent van de aandelen van Ajax in handen. "Het is buitengewoon vervelend als voortijdig commissarissen aftreden. Dat vinden wij als bestuursraad van Ajax natuurlijk ook en ik weet dat de directie daar net zo over denkt", aldus Boekhorst.

Carolien Gehrels maakte donderdag bekend per direct te stoppen als voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Haar vertrek volgt drie dagen nadat Hermine Voûte had laten weten de rvc van Ajax te gaan verlaten. Begin september maakte Danny Blind al bekend te willen vertrekken uit de raad van commissarissen van Ajax. Hij blijft nog wel in functie tot er een opvolger is gevonden.

Gehrels, die sinds 2014 directeur is bij het beursgenoteerde advies- en ingenieursbedrijf Arcadis, werd in februari van dit jaar benoemd tot voorzitter van de rvc van Ajax. Haar termijn zou lopen tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van 2028. "De afgelopen ruim zeven maanden heb ik met plezier de rol van voorzitter van de rvc van Ajax vervuld. Het tijdsbeslag blijkt echter dermate groot, dat dit niet langer verenigbaar is met mijn werk. Dit is een goed en verantwoord moment om te vertrekken. Ik wens Ajax alle succes", zegt ze in het persbericht.

Voldoende expertise

De ontwikkelingen leiden tot zorgen over de gang van zaken bij Ajax. Maar Boekhorst stelt fans gerust. "Met de resterende rvc-leden is voor de komende periode voldoende expertise aan boord om adequaat als toezichthouder te kunnen functioneren. Dirk Anbeek is de vicevoorzitter en hij zal vanuit die rol voor nu de vergaderingen voorzitten."

Volgens hem heeft het vertrek van de rvc-leden geen invloed op de samenwerking tussen de bestuursraad en de directie van Ajax. "Belangrijk vind ik te benadrukken dat de verhoudingen binnen en tussen onder andere de bestuursraad en de directie goed zijn. De samenwerking is plezierig en bovenal constructief."

Het nieuws van deze week heeft dan ook geen negatieve impact op de dagelijkse gang van zaken bij Ajax of op de ambities en koers voor de langere termijn. "Het is nu aan de rvc om zo spoedig mogelijk in de vacatures te voorzien. Vanuit onze rol zullen wij actief meedenken, adviseren en richting geven."

