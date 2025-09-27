Het Vriendenloterij Eredivisie-weekend werd vrijdagavond afgetrapt met FC Twente tegen Fortuna Sittard. Het werd 3-2, maar over dat duel is het laatste woord nog niet gezegd. Dat komt dan vooral door het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie en de ferme uithaal van Fortuna-trainer Danny Buijs na afloop.

"Met het publiek erachter speel je al tegen twaalf man, vandaag was het tegen bijna dertien man", zo vat Buijs bij ESPN zijn mening kort en bondig samen. De Limburgers konden zich op twee cruciale momenten beklagen bij de bekende scheidsrechter. Voor rust vond het eerste moment plaats, toen FC Twente na heel licht contact een penalty kreeg en op voorsprong kwam.

Buijs begreep er helemaal niets van. "Dat heb ik hem ook gevraagd in de rust. Als dit een penalty is volgens jou, dan ga je vijftien penalty's in een wedstrijd geven. Als dit het niveau is, dan ga je niet veel Champions League meer fluiten." Na de goal kreeg Buijs een gele prent omdat hij cynisch applaudiseerde vanwege de gegeven pingel.

Onbegrip over scheidsrechters

De uitgesproken trainer kreeg de vorige speelronde ook al geel, toen tot zijn eigen onbegrip, omdat hij boos werd op zijn eigen doelman. Hij begrijpt maar weinig van de arbitrage in de eerste weken van het seizoen. "Ik vroeg in de rust: wat is er aan de hand de laatste tijd? Staan ze onder spanning, staan ze onder druk? Ga even op je gemakje naar de VAR kijken. Het is 0-0, een cruciaal moment in de wedstrijd."

Makkelie moet weer naar de sauna?

De gefrustreerde Buijs maakt van de gelegenheid gebruik om nog een anekdote uit het privéleven van Makkelie te delen. "Weet je wat leuk is: hij komt uit Dordrecht. Ik heb een hele goede vriend, die komt ook uit Dordrecht. Na NEC - PSV was hij (Makkelie, red.) weer in het nieuws, toen zei Kees tegen mij: 'Ik kwam het nog wel eens tegen in de sauna, maar de laatste tijd niet meer.' Misschien is het goed voor hem... Ik betaal zijn dagkaart. Laat het effe van je afglijden."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.