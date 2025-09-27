De Ajax-supporters zijn er helemaal klaar mee. Ajax speelde een draak van een wedstrijd tegen nummer 13 van de Eredivisie NAC Breda. Er werd met 2-1 gewonnen, maar na afloop klonk er geen gejuich. Net als bij rust klonk er een striemend fluitconcert. Ajax heeft de fans niet vermaakt en dat lieten ze weten ook.

En onterecht is die onvrede van de supporters niet. Ajax begon erg goed aan de wedstrijd en kwam al snel op voorsprong na een geweldige aanval. Mika Godts bediende Oscar Gloukh die simpel kon binnenschuiven, Ajax leek op rozen te zitten.

Fluitconcert

Maar daarna ging het al gauw mis: Wijndal maakte hands in het eigen strafschopgebied en Sydney van Hooijdonk benutte de gegeven penalty. Vanaf dat moment begon de paniek bij Ajax erin te sluipen. Geen kans werd meer gecreëerd door de thuisploeg. NAC Breda profiteerde continu van fouten van Ajax, waardoor er al gauw wat fluitconcertjes kwamen.

De supporters werden al helemaal chagrijnig toen NAC ook nog eens de 2-1 maakte via Van Hooijdonk. Ze konden rustig ademhalen, want de goal werd uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar een fluitconcert kregen de spelers andermaal.

Dramatische vrije trap

De misère was al helemaal compleet toen Ajax via Davy Klaassen een vrije trap zomaar over de zijlijn trapte. Hij dacht de bal naar Oliver Edvardsen te spelen, maar die stond net zijn scheenbeschermer goed te doen. Het was het perfecte voorbeeld van de problemen bij Ajax. Werkelijk alles ging mis bij Ajax, dat de bal amper in de ploeg kon houden.

Voor de wedstrijd zat de sfeer er juist zeer goed in. De Ajax-pupil die de bal hoog hield voor de Richard Witschge -bokaal haalde een krankzinnig aantal van 2227. Dat werd met luid gejuich ontvangen, van die sfeer is nu niets meer over.

Even leek het fluitconcert waar de Ajacieden de rust mee in gingen te werken. Want na rust scoorde Ajax direct via een mooie goal van Kenneth Taylor. Maar daarna was het weer NAC dat de dienst uitmaakte in de ArenA. Er werd zelfs gescoord, maar wel vanuit buitenspelpositie.

Een gelukje voor Ajax. Zelfs toen NAC met 10 man stond kon Ajax, met de nodige kansen, niet uitlopen. Meerdere situaties werden niet uitgespeeld door de Ajacieden. "Voetballen, voetballen, voetballen", klonk het na afloop toen de spelers de ereronde deden.

