Heerenveen kent zaterdag topdrukte. In Thialf vindt de derde World Cup schaatsen van het jaar plaats, terwijl Eredivisie-koploper PSV op bezoek komt in het Abe Lenstra Stadion om het op te nemen tegen de huidige nummer tien van de Eredivisie. Volg alle ontwikkelingen van het duel tussen SC Heerenveen en PSV hier live, te beginnen met de opstelling.

PSV is de laatste maanden ongenaakbaar. De laatste nederlaag dateert alweer van 16 september, toen er werd verloren van Union St-Gillis in de Champions League. In de VriendenLoterij Eredivisie is Telstar de laatste ploeg die met een overwinning aan de haal ging. SC Heerenveen zal hoe dan ook willen stunten tegen de koploper van de Nederlandse competitie.

Pijnlijke editie van vorig seizoen

Bij de wedstrijd van PSV in het Abe Lenstra Stadion gaan de gedachten vrijwel meteen terug naar de editie van vorig seizoen. De ploeg van Peter Bosz was toen óók bezig aan een overtuigende reeks, maar toen moest het op bezoek in Heerenveen. Daar werd op 14 december, bijna exact een jaar geleden, verrassend verloren en plots begon de succesformatie te wankelen. Daar werd het verval van PSV ingezet, toen ze liefst 17 punten verspeelden in tien competitieduels.

PSV heeft echter ook een bijzonder positieve herinnering aan het Abe Lenstra Stadion. In het seizoen 2024/2025 boekten de Eindhovenaren daar een indrukwekkende 8-0 overwinning in het hoge noorden. Het was de grootste uitzege ooit voor PSV in de competitie. Na deze galavoorstelling leek de club vrijwel zeker van zijn 25e landstitel, al bestond er theoretisch gezien nog een kans dat Feyenoord hen op doelsaldo zou inhalen.

Huidige vorm Heerenveen

sc Heerenveen laat wisselende resultaten zien in eigen huis. De ploeg bezet momenteel de tiende plaats met zeventien punten. In zeven thuiswedstrijden behaalde het team van Robin Veldman drie overwinningen, speelde het drie keer gelijk en leed het één nederlaag. De laatste thuiswedstrijd vond plaats op 23 november, waarin de Friezen met 3-1 wonnen van AZ.

Opstellingen

PSV-trainer Bosz heeft toch moeten puzzelen. Mauro Junior is afwezig vanwege ziekte, daardoor speelt Paul Wanner. In de punt krijgt Ricardo Pepi opnieuw de voorkeur, dat betekent dat Guus Til een linie terugschuift en dat Ismael Saibari vanaf de linkerkant komt.

Mauro Junior ontbreekt bij PSV vanwege ziekte, maar dinsdag lijkt niet in gevaar te komen. Myron Boadu is door een blessure uitgeschakeld tot de winterstop. Vanwege privacy wordt niet bekendgemaakt waar het aan mankeert.

Deze 22 spelers zullen om 16:30 aan de aftrap verschijnen:



SC Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Van Overeem, Brouwers, Linday; Trenskow, Vente, Rivera.



PSV: Kovar; Dest, Schouten, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Veerman, Wanner, Til; Man, Pepi, Saibari.

Eerder gaf PSV-uitblinker Yarek Gasiorowski een openhartig interview met onder meer Sportnieuws.nl. Lees het verhaal hieronder.

