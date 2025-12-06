SC Heerenveen speelde een vrij kansloze thuiswedstrijd tegen koploper PSV. De Friezen kwamen al snel op een 2-0 achterstand, maar tóch wilde aanvoerder Luuk Brouwers het vuurtje even opstoken na een vermeende overtreding van Jerdy Schouten.

PSV kwam op voorsprong dankzij doelpunten van Joey Veerman en Ricardo Pepi en speelde de wedstrijd vervolgens eenvoudig uit. In de tweede helft leek er weinig aan de hand voor de Eindhovenaren, totdat PSV-aanvoerder Schouten in een duel terechtkwam met Eser Gürbüz. De jonge speler werd licht geraakt en ging schreeuwend naar de grond, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er geen overtreding in.

Woede bij Luuk Brouwers

Heerenveen-aanvoerder Luuk Brouwers kon zijn woede niet verkroppen. De middenvelder loopt wel vaker geïrriteerd rond op het veld, maar na de vermeende overtreding van PSV liet hij zich flink gaan. Vooral toen de bezoekers besloten om de bal niet uit te spelen, was Brouwers woest. Hij stormde op Schouten af en gaf de PSV'er een duw.

Brouwers zorgde ervoor dat de spanning toch even oplaaide, ondanks dat de stand eigenlijk niet meer van belang was. Joey Veerman was als één van de eersten bij het opstootje tussen Schouten en Brouwers en duwde de Heerenvener weg. Uiteindelijk was de commotie snel gesusd en liep het met een sisser af. Géén vrije trap voor Heerenveen én geen kaarten.

Hoewel een scheidsrechter in zulke situaties vaak een gele kaart trekt, besloot Gözübüyük dat deze keer achterwege te laten. Brouwers mocht daar zeker niet over klagen, want hij had eerder al een gele kaart had gekregen vanwege kritiek op de arbitrage.

