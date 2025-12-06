Yarek Gasiorowski is dit seizoen één van de uitblinkers bij PSV. De twintigjarige verdediger, die deze zomer de overstap maakte van Valencia naar Eindhoven, maakt indruk met zijn spel én zijn opvallende uiterlijk. Met zijn lange haren en baard werd hij door PSV-trainer Peter Bosz zelfs al eens vergeleken met Jezus.

Tóch is zijn uiterlijk voor Gasiorowski geen bewuste keuze om indruk te maken op tegenstanders. "Mijn moeder vermoordt me als ik mijn haren afknip", verklaart de verdediger van PSV met een grote glimlach. "Sinds ik klein ben, heb ik al zulke lange haren. Mijn baard schaaf ik soms nog wel een beetje bij, maar mijn haar knip ik niet af", vertelt Gasiorowski tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Jeugd in Spanje

Gasiorowski groeide op in het kleine Spaanse dorp Polinyà del Xúquer, gelegen zo’n 40 kilometer ten zuiden van Valencia. Hij is de zoon van een Spaanse moeder en een Poolse vader, die na zijn studie naar Spanje trok om er in de sinaasappelindustrie te werken. "Zijn opa was overleden en hij wilde een betere toekomst", licht hij toe. Zo groeide Gasiorowski op in de omgeving van Valencia, waar hij op zevenjarige leeftijd werd ontdekt door de mooie traditieclub Valencia CF.

Opvallend is dat Gasiorowski zijn voornaam op zijn rug draagt, iets wat vaak tot vragen leidt. "Ik heb altijd met Yarek op het shirt gespeeld", legt hij uit. "Mensen in Spanje hebben veel moeite met mijn achternaam, zelfs ik spreek hem anders uit dan mijn vader. Dus ik weet niet beter dan dat ik met Yarek op mijn rug speel." In tegenstelling tot andere spelers, zoals Memphis Depay, is het geen kwestie van een familieruzie. "Mijn ouders hebben alles opgegeven voor mij."

Grote stap naar PSV

Na dertien jaar bij de Spaanse club vertrok de jonge verdediger deze zomer naar PSV. Niet alleen moest hij wennen aan een nieuw team, maar ook aan een ander land en cultuur. "Ik ben gewend aan de zon, dus het Nederlandse klimaat was wel even wennen", geeft hij toe. "Maar ik ben eraan gewend geraakt. Ik vind het fijn om lekker thuis te zijn, dus het maakt me niet zoveel uit."

Gasiorowski verhuisde deze zomer in zijn eentje naar Nederland. Zijn vriendin, die een studie tot advocaat volgt, en zijn ouders bleven in Spanje. Toch voelt hij zich niet volledig alleen. "Mijn moeder en vriendin komen een paar keer per maand naar Eindhoven. Mijn moeder probeert zoveel mogelijk te komen, mijn vader ook af en toe. Ik neem eigenlijk wat meer afstand, maar mijn moeder is er bijna altijd bij."

Vrije tijd en taalbarrière

In zijn vrije tijd blijft Gasiorowski het liefst thuis. Wat vind je het leukste? "Ik ben twee keer naar Amsterdam geweest om te shoppen", reageert hij onschuldig, waarmee hij de lachers op zijn hand krijgt. De tolk vraagt hem of hij het zeker weet dat hij 'Amsterdam' als antwoord wil geven. "Als ik vrije tijd heb, ga ik het liefst naar mijn vriendin of beleef ik graag een gek avontuur met vrienden." Zoals? "Dan ben ik in Spanje en dan beslissen we spontaan om een stedentrip te doen."

De taal is voor Gasiorowski nog wel een uitdaging. Hij spreekt nauwelijks Engels en geen Nederlands. "Ik volg twee keer per week Engelse les en gebruik DuoLingo, maar het gaat langzaam. Ik begrijp het wel, maar spreken is lastig. Nederlandse les ga ik niet nemen, dat is te moeilijk voor mij", lacht hij. Toch heeft hij op het veld weinig last van de taalbarrière. "Voetbaltaal is universeel. Ik probeer Engels te praten met jongens als Schouten en Veerman, en dat gaat steeds beter. Maar over het algemeen spreek ik Spaans."

Verbazing over Nederlandse traditie

Hoewel Gasiorowski zich inmiddels aardig thuis voelt in Nederland, moest hij wel wennen aan een bepaalde traditie. "Het heeft me verbaasd dat ze hier de cadeautjes al begin december uitdelen met Sinterklaas. Bij ons doen we dat alleen met Kerst", sluit hij lachend af. Zaterdagmiddag gaat Gasiorowski met PSV op bezoek bij SC Heerenveen. De aftrap is om 16.30 uur.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.