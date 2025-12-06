Yarek Gasiorowski maakte afgelopen zomer voor zo'n tien miljoen euro de overstap van Valencia CF naar PSV. Een schot in de roos, zo blijkt nu. De 20-jarige verdediger heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot een vaste waarde in de basiself van trainer Peter Bosz. Toch ging die overgang niet geheel zonder slag of stoot, vooral vanwege de speelstijl van PSV. "Soms denk ik echt: wat gebeurt hier?", vertelt hij lachend.

Gasiorowski groeide op in Spanje en doorliep vrijwel alle jeugdelftallen van Valencia. Als twintigjarige had hij al 35 duels in de hoofdmacht van de club uit de sinaasappelstad gespeeld. Daarnaast is hij recordinternational bij Spanje onder 19, waarmee hij in 2023 Europees kampioen werd. Ondanks zijn enorme talent raakte hij de laatste maanden zijn basisplaats kwijt. "Ik speelde al drie à vier maanden niet en was toe aan een andere omgeving. Toen PSV zich meldde, waren we er vrij snel uit", licht Gasiorowski toe.

Hoewel hij kortstondig in verband werd gebracht met Feyenoord, was de keuze voor PSV snel gemaakt. "Als zo’n grote club als deze je wil hebben, is het moeilijk om nee te zeggen. Ik heb me er zelf niet zo met die gesprekken bemoeid, dat deden mijn zaakwaarnemers. Ik ben heel blij met PSV", vervolgt de verdediger in gesprek met onder meer Sportnieuws.nl.

Immens contrast tussen PSV en Valencia

Voor Gasiorowski was het geen probleem dat de Eredivisie minder hoog staat aangeschreven dan La Liga. "De mensen zeggen dat het een kleine competitie is, maar het is hartstikke competitief en we spelen mooie wedstrijden in de Champions League", zegt hij vol enthousiasme. Hij merkt een immens contrast tussen Valencia en PSV.

Bij Valencia was hij een wisselspeler, terwijl hij bij PSV schittert op het hoogste Europese podium. "Het is prachtig. Je weet dat het ontzettend moeilijke wedstrijden zijn, maar als je dan naar het scorebord kijkt, is het wel heel erg bijzonder en mooi", doelt Gasiorowski op de overtuigende zeges op Liverpool (1-4) en Napoli (6-2).

Wennen aan speelstijl van Peter Bosz

De aanvallende speelstijl van Peter Bosz, die dit seizoen nóg verder is doorgevoerd, was voor Gasiorowski wel wennen. "Soms denk ik wel: wat gebeurt hier? Dan probeer ik wel achterin te blijven om het team te organiseren. Ik vind het ook wel gevaarlijk. Soms als je een fout maakt, dan is het meteen een tegendoelpunt. Af en toe weet ik inderdaad niet wat ik meemaak", lacht hij. Met Jerdy Schouten, Anass Salah-Eddine en Sergiño Dest naast hem in de achterhoede blijft Gasiorowski vaak als enige échte verdediger staan.

PSV kende een wisselvallige start van het seizoen, met onder meer nederlagen tegen Telstar (2-0) en Union St-Gillis (3-1). Sinds Bosz besloot Jerdy Schouten een linie terug te schuiven, is het team echter onverslaanbaar geworden. "Ik sta eigenlijk bekend als goede passer, maar we weten ook hoe goed Jerdy aan de bal is. Daardoor blijf ik wat vaker achterin. Ik weet eigenlijk niet waarom het zo goed staat, maar het voelt bien", aldus Gasiorowski.

Kiezen tussen Spanje en Polen

Zoals de naam van Gasiorowski al doet vermoeden, heeft de Spanjaard ook Pools bloed. Hij is de zoon van een Spaanse moeder en een Poolse vader. Toch heeft hij amper een band met Polen. "Vroeger ging ik er wel vaak naartoe, maar sinds ik wat intensiever ben gaan voetballen, is het niet meer mogelijk."

Op jeugdgebied speelde Gasiorowski enkele interlands voor Polen, maar sinds zijn zestiende kiest hij steevast voor Spanje. Tegenwoordig speelt hij in Spanje Onder 21. Over een definitieve keuze tussen Spanje en Polen blijft hij mysterieus. "Op dit moment focus ik mij op Spanje. Als ik moet kiezen, hoop ik dat ik de beste versie van mezelf heb laten zien. Dan zien we wel welke beslissing ik ga maken", zegt hij geheimzinnig. Zaterdagmiddag neemt hij het met PSV op tegen SC Heerenveen.

