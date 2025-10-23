FC Utrecht maakte aan het begin van het seizoen indruk in de voorrondes van de Europa League, maar speelt in het hoofdtoernooi nog weinig klaar. De puntloze ploeg van Ron Jans reist nu naar Duitsland en wil van de hatelijk nul af.

De club uit de Domstad deed in het eerste duel in de Europa League in de Galgenwaard niet onder voor Olympique Lyon, maar verloor wel met 0-1 van de Fransen. Het duel daarna ging ook verloren. Toen was SK Brann in het Noorse Bergen met dezelfde cijfers te sterk.

De huidige nummer negen van de Eredivisie moet dus winnen om niet te ver achterop te raken. Dat moet gebeuren in Duitsland. Daar wacht immers het treffen met Freiburg, de huidige nummer 10 van de Bundesliga. Zij sprokkelden al vier punten uit de eerste twee duels na een zege op Basel (2-1) en gelijkspel bij Bologna (1-1).

Het duel in Duitsland begint om 21.00 uur. De mensen die niet in het stadion zitten kunnen het duel vanuit huis volgen. Daarvoor moet je naar Ziggo Sport 3 of Ziggo Sport Free.

Welkom bij het liveblog van het Europa League-duel tussen SC Freiburg en FC Utrecht. Het treffen in Duitsland wordt een cruciaal duel voor de mannen van Ron Jans.



Utrecht pakte immers nog geen enkel punt in de Europa League en moet dus een goed resultaat boeken om niet nog verder achterop te raken. Dat zal in Duitsland niet meevallen, Freiburg sprokkelde immers al vier punten uit de eerste twee potjes.



De wedstrijd begint om 21.00 uur.

