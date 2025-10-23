FC Utrecht maakte aan het begin van het seizoen indruk in de voorrondes van de Europa League, maar speelt in het hoofdtoernooi nog weinig klaar. Ook tegen SC Freiburg lukte het niet.

De ploeg van trainer Ron Jans scoorde voor het derde duel op rij niet in de competitiefase. In Duitsland werd het 2-0 door de thuisploeg, na goals van Yuito Suzuki en Vincenzo Grifo voor rust. Laatstgenoemde scoorde uit een prima vrije trap. Na de pauze zocht Utrecht naar de aansluitingstreffer, alleen die viel niet.

Europees avontuur Utrecht

De club uit de Domstad deed in het eerste duel in de Europa League in de Galgenwaard niet onder voor Olympique Lyon, maar verloor wel met 0-1 van de Fransen. Het duel daarna ging ook verloren. Toen was SK Brann in het Noorse Bergen met dezelfde cijfers te sterk.

De huidige nummer negen van de Eredivisie moet dus winnen om niet te ver achterop te raken. Dat moet gebeuren in Duitsland. Daar wacht immers het treffen met Freiburg, de huidige nummer 10 van de Bundesliga. Zij sprokkelden al vier punten uit de eerste twee duels na een zege op Basel (2-1) en gelijkspel bij Bologna (1-1).

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.