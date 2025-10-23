VOETBAL
DELEN

FC Utrecht staat voor enorme opgave na nieuwe domper in Europa League

Redactie Sportnieuws.nl • 23:02, 23-10-2025 / Laatste Update: 23:02, 23-10-2025
FC Utrecht staat voor enorme opgave na nieuwe domper in Europa League
i

FC Utrecht tegen Freiburg. © Getty Images

Redactie Sportnieuws.nl • 23:02, 23-10-2025 / Laatste Update: 23:02, 23-10-2025

FC Utrecht maakte aan het begin van het seizoen indruk in de voorrondes van de Europa League, maar speelt in het hoofdtoernooi nog weinig klaar. Ook tegen SC Freiburg lukte het niet.

De ploeg van trainer Ron Jans scoorde voor het derde duel op rij niet in de competitiefase. In Duitsland werd het 2-0 door de thuisploeg, na goals van Yuito Suzuki en Vincenzo Grifo voor rust. Laatstgenoemde scoorde uit een prima vrije trap. Na de pauze zocht Utrecht naar de aansluitingstreffer, alleen die viel niet.

Europees avontuur Utrecht

De club uit de Domstad deed in het eerste duel in de Europa League in de Galgenwaard niet onder voor Olympique Lyon, maar verloor wel met 0-1 van de Fransen. Het duel daarna ging ook verloren. Toen was SK Brann in het Noorse Bergen met dezelfde cijfers te sterk.

De huidige nummer negen van de Eredivisie moet dus winnen om niet te ver achterop te raken. Dat moet gebeuren in Duitsland. Daar wacht immers het treffen met Freiburg, de huidige nummer 10 van de Bundesliga. Zij sprokkelden al vier punten uit de eerste twee duels na een zege op Basel (2-1) en gelijkspel bij Bologna (1-1).

88'
Gele kaart
FC UtrechtFC Utrecht
23:46 10-23-2025

Gele Kaart

Derry Murkin
Derry Murkin
78'
Wissel
FC UtrechtFC Utrecht
23:36 10-23-2025

Speler uit

Uit
Sebastien Haller
Sebastien Haller
In
David Min
David Min
77'
Wissel
FC UtrechtFC Utrecht
23:35 10-23-2025

Speler uit

Uit
Adrian Blake
Adrian Blake
In
Derry Murkin
Derry Murkin
75'
Wissel
SC FreiburgSC Freiburg
23:33 10-23-2025

Speler uit

Uit
Yuito Suzuki
Yuito Suzuki
In
Max Rosenfelder
Max Rosenfelder
75'
Wissel
SC FreiburgSC Freiburg
23:33 10-23-2025

Speler uit

Uit
Vincenzo Grifo
Vincenzo Grifo
In
Derry Scherhant
Derry Scherhant
66'
Wissel
FC UtrechtFC Utrecht
23:24 10-23-2025

Speler uit

Uit
Gjivai Zechiel
Gjivai Zechiel
In
Dani de Wit
Dani de Wit
66'
Wissel
FC UtrechtFC Utrecht
23:24 10-23-2025

Speler uit

Uit
Can Bozdogan
Can Bozdogan
In
Davy van den Berg
Davy van den Berg
66'
Wissel
SC FreiburgSC Freiburg
23:24 10-23-2025

Speler uit

Uit
Johan Manzambi
Johan Manzambi
In
Nicolas Hoefler
Nicolas Hoefler
66'
Wissel
SC FreiburgSC Freiburg
23:24 10-23-2025

Speler uit

Uit
Chukwubuike Adamu
Chukwubuike Adamu
In
Igor Matanovic
Igor Matanovic
60'
Wissel
FC UtrechtFC Utrecht
23:18 10-23-2025

Speler uit

Uit
Alonzo Engwanda
Alonzo Engwanda
In
Zidane Iqbal
Zidane Iqbal
52'
Wissel
SC FreiburgSC Freiburg
23:10 10-23-2025

Speler uit

Uit
Jan-Niklas Beste
Jan-Niklas Beste
In
Eren Dinkci
Eren Dinkci
45'
Goal
SC FreiburgSC Freiburg
22:45 10-23-2025

Regelmatige doelpunt

Goal
Vincenzo Grifo
Vincenzo Grifo
20'
Goal
SC FreiburgSC Freiburg
22:20 10-23-2025

Regelmatige doelpunt

Goal
Yuito Suzuki
Yuito Suzuki
Assist
Christian Guenter
Christian Guenter
13:41 10-23-2025

Welkom bij het liveblog van het Europa League-duel tussen SC Freiburg en FC Utrecht. Het treffen in Duitsland wordt een cruciaal duel voor de mannen van Ron Jans.

Utrecht pakte immers nog geen enkel punt in de Europa League en moet dus een goed resultaat boeken om niet nog verder achterop te raken. Dat zal in Duitsland niet meevallen, Freiburg sprokkelde immers al vier punten uit de eerste twee potjes.

De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

FC Utrecht logo
FC Utrecht
SC Freiburg logo
SC Freiburg
Europa League logo
Europa League