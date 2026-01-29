FC Utrecht is met een duel te spelen al uitgeschakeld in de Europa League, maar financieel heeft het een kleine meevaller gekregen. Dat heeft te maken met het eerste groepsduel met Olympique Lyon, want daar bleek iets niet in de haak.

De Algerijnse aanvallende middenvelder Rachid Ghezzal deed mee namens de Fransen, maar die was helemaal niet speelgerechtigd en mocht dus eigenlijk niet meedoen. Ghezzal ontbrak daarom ontbrak in de overigens Europese duels van Lyon.

"Wij bevestigen dat speler Rachid Ghezzal op grond van artikel 31 van het reglement van de UEFA Europa League niet voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan UEFA-clubcompetities tot de volgende registratieperiode", citeert Le Dauphiné kort na het duel van eind september.

Belangrijke rol in nederlaag

FC Utrecht verloor met 1-0 en nota bene Ghezzal gaf de assist voor de enige treffer die werd gemaakt door Tanner Tessmann. FC Utrecht diende een klacht in, die zelfs bij het sporttribuneel CAS terechtkwam en kreeg maanden later gelijk. De club heeft nu een schikking getroffen met Lyon en de UEFA. Om hoeveel geld het gaat is niet duidelijk.

FC Utrecht is al uitgeschakeld

In sommige gevallen wordt er ook wel eens en reglementaire 3-0 overwinning toegekend aan de benadeelde partij, maar dat was nu niet het geval. Veel had Utrecht daar ook niet aan gehad. De club staat namelijk pas op één punt en is al uitgeschakeld. Zelfs drie extra punten hadden daar geen verandering in gebracht.

Donderdag neemt de ploeg van Ron Jans afscheid van het Europese clubvoetbal. Dat doen ze me een fraaie uitwedstrijd: de Utrechters reizen af naar Glasgow voor een clash met Celtic.

