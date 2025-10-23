VOETBAL
Go Ahead Eagles zorgt voor daverende stunt tegen Aston Villa in Europa League

Redactie Sportnieuws.nl • 20:39, 23-10-2025 / Laatste Update: 21:15, 23-10-2025
Go Ahead Eagles zorgt voor daverende stunt tegen Aston Villa in Europa League
Feest bij Go Ahead Eagles na een sensationele stunt. © Getty Images

Het Europa League-avontuur van Go Ahead Eagles is er eentje met vele hoofdstukken. Donderdagavond werd er een nieuw verhaal toegevoegd aan het toch al zo gekke avontuur. In eigen huis werd Premier League-gigant Aston Villa aan de kant geschoven: 2-1. Wel waren er zorgen om sterkhouder Gerrit Nauber.

Dat moment gebeurde toen Go Ahead al op een 1-0 achterstand stond. De Nederlander Lamare Bogarde van Aston Villa begon aan een dribbel en speelde de bal iets te ver voor zich uit. Nauber zag zijn kans schoon om in te grijpen en een nare botsing volgde. De Duitse verdediger maakte meteen het gebaar dat hij gewisseld wilde worden en ook Bogarde had veel last.

Scheids trekt geel

Nauber verging van de pijn en het werd akelig stil in de Adelaarshorst. De verdediger werd uiteindelijk per brancard en onder applaus van het veld getild. Terwijl iedereen klapte, kwam de scheidsrechter op bezoek. Toen de Slowaak Filip Glova langs liep toonde hij Nauber nog de gele kaart. Tot ongenoegen van het publiek, dat hard floot. Calvin Twigt was de vervanger van de geblesseerde Nauber.

Adelaarshorst op zijn kop

Niet veel later viel ook Jakob Breum uit, hij greep naar zijn hamstring. Alles leek tegen te zitten voor Go Ahead Eagles, dat zwaar achteruit werd gedrukt en veel kansen tegen kreeg. Maar vlak voor rust viel pardoes de 1-1. Mathis Suray stond helemaal vrij bij een vrije trap en schoot de bal via een Aston Villa-been schitterend in de kruising.

Ook in de tweede helft hadden de Eagles amper wat in de melk te brokkelen. Maar net als voor rust stonden er wat verdediger van Aston Villa te slapen toen er een lange bal van de thuisploeg volgde. Aanvoerder Mats Deijl profiteerde en zorgde voor knotsgekke taferelen in de Adelaarshorst, door de 2-1 te maken. Aston Villa, dat eerder nog van Feyenoord won, kreeg nog dé kans om de 2-2 te maken. Emiliano Buendía miste echter een strafschop. Dus hield GAE knap stand, wat zorgde voor een magisch Europees sfeertje. Na het laatste fluitsignaal was de vreugde groot.

13:22 10-23-2025

Welkom bij het liveblog van de Europa League-wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Aston Villa. De Deventenaren treffen in De Adelaarshorst een lastige tegenstander. Aston Villa won beide Europa League-duels, onder meer door Feyenoord in De Kuip te verslaan.

De thuisploeg staat na twee duels op drie punten. De wedstrijd tegen FCSB ging in Deventer verloren, maar bij Panathinaikos werd een knappe 1-2 zege geboekt.

Het duel begint om 18.45 uur.

