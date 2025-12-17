Feyenoord zit diep in de put. sc Heerenveen is in de 25e minuut op voorsprong gekomen na een kopbal van Dylan Vente. Uit een voorzet kopte de spits met een boog over de kansloze Justin Bijlow heen. Hoe gaat Robin van Persie dit herstellen? De fans lijken het niet meer te pikken en uiten hun onvrede in De Kuip. Volg het duel hier live.

Het zal een stuk beter moeten bij Feyenoord na de rust. Na een enigszins tamme fase na de goal kregen zowel Feyenoord als Heerenveen grote kansen. Maar de bal ging er niet in. Fans waren er klaar mee bij het rustsignaal. Onder een luid fluitconcert ging de ploeg van Robin van Persie de kleedkamer in. De fans zijn klaar met het spel van Feyenoord.

"Voetballen, voetballen", klonk het eerder nog vanaf de tribunes in De Kuip, en dat was terecht. Feyenoord leek het helemaal kwijt te zijn na de tegentreffer. Heerenveen zet hoog druk waardoor Feyenoord in de minuten na de goal totaal niet meer kon opbouwen. Ze leken flink aangeslagen door de zoveelste domper.

Vlak nadat Ayase Ueda een grote kans op de 1-0 had, is het juist Feyenoord dat op achterstand is gekomen. Dylan Vente, de oud-spits van Feyenoord, kopte de bal in de 25e minuut over Bijlow heen. Dat is een fikse domper voor Robin van Persie die onder hevige druk staat bij Feyenoord.

Hopelijk breekt het de wedstrijd wat open want na een kwartier spelen was het nog altijd wachten op een grote kans in deze wedstrijd. Heerenveen mocht in de twaalfde minuut ook een poging wagen voor de goal van Feyenoord, maar Jacob Trenskow schoot ruim naast. Verder is de wedstrijd af en toe wat onstuimig, er werden de nodige felle overtredingen gemaakt in de openingsfase.

Dat terwijl het juist een mooi begin van de wedstrijd was. Al snel sprong iedereen in het stadion op uit hun stoel. Na twee minuten kwamen Quinten Timber en Ayase Ueda de zestien van Heerenveen binnen. Timber wurmde zich langs wat verdedigers en kreeg de bal bij Ueda, die viel in een poging de bal mee te nemen. Men hoopte op een penalty, maar Bas Nijhuis zwaaide al gauw met zijn armen: niks aan de hand.

Justin Bijlow op doel, Luciano Valente fit

Robin van Persie was nog positief na de verloren Klassieker afgelopen zondag. Maar na een 2-0 nederlaag op bezoek bij Ajax én een dramatische avond in Europa een aantal dagen ervoor, heerst er veel onvrede in Rotterdam. Feyenoord begon het seizoen ijzersterk, stond even bovenaan in de VriendenLoterij Eredivisie, maar sinds het verlies thuis tegen PSV gaat het minder.

Feyenoord kampt al meerdere weken met een overvolle ziekenboeg. Ook moest het drie spelers afstaan aan de Afrika Cup, onder wie Anis Hadj Moussa. Het zorgt ervoor dat Robin van Persie moet puzzelen voor het bekerduel. De belangrijke kracht Luciano Valente is fit genoeg om te starten, nadat hij geblesseerd uitviel tegen Ajax. Onder de lat kiest Van Persie voor Justin Bijlow, die tevens aanvoerder is. Op de bank prijkt de naam van Jerayno Schaken, de zoon van oud-international Ruben: