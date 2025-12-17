De fans in De Kuip zijn er klaar mee. Na de zoveelste domper eisen ze dat het beter moet bij de club. Na afloop van het verloren bekerduel met sc Heerenveen spraken de fans de selectie en trainer Robin van Persie toe. Bij de ereronde werden de spelers naar de fans gemaand.

Het loopt al een hele tijd niet lekker bij Feyenoord. Er werd twee weken geleden met 6-1 van PEC Zwolle gewonnen, maar verder presteert de club totaal niet. Robin van Persie kon de gemoederen lang bedaren, maar nu lijkt de bom gebarsten. De fans waren tijdens de wedstrijd al zeer ontevreden.

'Schaam je kapot'

Tijdens het duel, waarin Feyenoord slecht voor de dag kwam, zongen de fans al meerdere keren laat zien dat je het shirt waard bent, en schaam je kapot. Na afloop eisten ze woest dus een verklaring van de spelers en trainer. Van Persie staat onder hevige druk bij de Rotterdammers en heeft nog één wedstrijd om iets recht te zetten voor de winterstop. Zondag komt FC Twente op bezoek.

Het ergste zullen de fans nog wel de machteloosheid op het veld vinden. De spelers van Feyenoord konden lang niet altijd de druk op de spelers van sc Heerenveen krijgen. Tot twee keer toe kwam Feyenoord weer langszij, maar elke keer werd er weer een tegendoelpunt geïncasseerd.

Onvrede bij de Feyenoord-supporters richting trainer Robin van Persie 🤬🗣️#feyhee pic.twitter.com/jqju2UVq6o — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2025

Feyenoord houdt weinig over om voor te spelen dit seizoen. Van Persie stopte de kampioensambities voorlopig even in de koelkast, maar heeft het Europese avontuur al opgegeven. Ook de campagne in de EuroJackpot KNVB Beker is nu voorbij. Daarmee is de hoop op een prijs voorlopig weggevaagd in Rotterdam.