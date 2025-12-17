Robin van Persie verkeert in zwaar weer bij Feyenoord. Zeven van de laatste tien duels werden verloren en de trainer zelf maakt het met zijn uitspraken en selectiebeleid er niet beter op. Dick Advocaat weet als ervaren rot als geen ander hoe het trainersvak in elkaar zit en analyseert de fouten van Van Persie.

"Welke fouten hij maakt? Dat gedoe rond die aanvoerdersband was niet handig. En tegen Ajax had Feyenoord geen passend antwoord op buitenspeler Gloukh die aan de binnenkant ging spelen.", zegt Advocaat in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vond Feyenoord tegen Ajax niet sterk spelen. Allebei de ploegen niet, trouwens. Maar trainers spiegelen het wel vaker positiever voor dan het daadwerkelijk was. Van Persie moet gewoon van Heerenveen winnen en tegen FC Twente goed afsluiten. Dan is er even een paar weken rust."

Veel ontbrekende spelers

Van Heerenveen winnen in de Eurojackpot KNVB Beker woensdagavond is makkelijker gezegd dan gedaan. Al denkt Advocaat dat Van Persie in De Kuip wel weer vertrouwen zal tanken met een overwinning. Al moet de trainer ook puzzelen. Door de vele blessures en de aanstaande Afrika Cup ontbreken er belangrijke spelers als Anis Hadj Moussa, Sem Steijn en anderen. Daarnaast is het de vraag of Luciano Valente meedoet na zijn blessure tegen Ajax.

'Het is allemaal overtrokken'

Over Valente wil Advocaat ook nog wel wat kwijt, vooral vanwege het feit dat Van Persie hem er tegen FCSB in de Europa League vroegtijdig af haalde om hem te sparen voor Ajax-uit. "Laat hem die laatste 20 minuten daar ook spelen, dat is voor sterke profvoetballers geen probleem. Dat had misschien veel ellende voorkomen. Trainers krijgen te vaak te horen dat spelers ‘in het rood’ zitten. Het is allemaal overtrokken hoor."

'Je moet uitkijken'

Van Persie moet volgens Advocaat ook oppassen met wat hij zegt in de media. "De mensen vinden Robin van Persie vast een praatjesmaker. Maar ik zie vooral een volwassen trainer die erg overtuigd is van zijn gelijk. Ik zou zelf niet de zin ‘we zijn hartstikke goed bezig’ hebben gebruikt na een nederlaag in Amsterdam. Ook moet je in de huidige tijd uitkijken met openlijke kritiek op spelers. Dat kun je beter tegen die jongens zelf zeggen."