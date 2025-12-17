Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen sc Heerenveen in de Eurojackpot KNVB Beker. Waar concurrenten in actie komen tegen amateurs, wacht de ploeg van Robin van Persie een lastige wedstrijd. Desondanks neemt de trainer twee jonge talenten op in zijn selectie. Eén van die jongens is de 16-jarige Jerayno Schaken.

Dat is de zoon van de 43-jarige Ruben Schaken, die in zijn carrière zeven interlands voor het Nederlands elftal speelde. Hij speelde het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor Feyenoord. Jerayno - die net als zijn vader een buitenspeler is - zou woensdag dus in zijn voetsporen kunnen treden.

Jerayno is de tweelingbroer van Kirayno, die in de jeugdopleiding van sc Heerenveen voetbalt. De buitenspeler zit woensdag helaas niet bij de wedstrijdselectie van de bezoekers. Hij zat dit seizoen één keer bij de selectie van een Eredivisie-wedstrijd, maar debuteerde nog niet.

Voor trainer Van Persie is het niet vreemd om 'een zoon van' in zijn groep op te nemen, want hij liet onlangs al zijn eigen zoon Shaqueel debuteren. De 19-jarige spits speelde inmiddels één wedstrijd in de Eredivisie en één in de Europa League.

Andere mogelijke debutant

De andere jonge speler die Van Persie heeft geselecteerd is Hakeem Agboluaje. Dat is een 18-jarige centrale verdediger die momenteel voor Feyenoord onder 19 uitkomt. Hij is de jongere broer van Bobby Adekanye, die in de jeugdopleidingen van FC Barcelona, Liverpool en Lazio speelde.

Feyenoord - sc Heerenveen

Feyenoord neemt het woensdag om 21.00 uur op tegen sc Heerenveen. Vorig seizoen kwamen de Rotterdammers tot de kwartfinale, waarin zij verloren van PSV: 2-0. De Friezen strandden een ronde eerder, door een 3-2 nederlaag tegen de Quick Boys-amateurs.