Feyenoord gaat zich opmaken voor de een na laatste wedstrijd van het kalenderjaar. De Rotterdammers zitten in een dramatische fase en hebben resultaat nodig om überhaupt nog om een prijs te spelen dit seizoen. De druk op Feyenoord en Robin van Persie is groot. Kunnen zij zich oprichten tegen sc Heerenveen? Volg het duel hier live om 21.00 uur.

Robin van Persie was nog positief na de verloren Klassieker afgelopen zondag. Maar na een 2-0 nederlaag op bezoek bij Ajax én een dramatische avond in Europa een aantal dagen ervoor, heerst er veel onvrede in Rotterdam. Feyenoord begon het seizoen ijzersterk, stond even bovenaan in de VriendenLoterij Eredivisie, maar sinds het verlies thuis tegen PSV gaat het minder.

Justin Bijlow op doel, Luciano Valente fit

Feyenoord kampt al meerdere weken met een overvolle ziekenboeg. Ook moest het drie spelers afstaan aan de Afrika Cup, onder wie Anis Hadj Moussa. Het zorgt ervoor dat Robin van Persie moet puzzelen voor het bekerduel. De belangrijke kracht Luciano Valente is fit genoeg om te starten, nadat hij geblesseerd uitviel tegen Ajax. Onder de lat kiest Van Persie voor Justin Bijlow, die tevens aanvoerder is. Op de bank prijkt de naam van Jerayno Schaken, de zoon van oud-international Ruben:

Opstellingen Feyenoord en Heerenveen

Feyenoord: Bijlow; Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos; Hwang, Valente, Timber; Sliti, Ueda, Sauer



Heerenveen: Bakker; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Van Overeem, Linday, Meerveld; Trenskow, Vente, Gürbüz

Aangeschoten wild

Ondertussen is het verschil met koploper PSV met 9 punten erg groot en ook in Europa gaat het slecht. In theorie heeft Feyenoord nog wel kans, maar Van Persie gooide na het 4-3 verlies tegen FCSB de handdoek in de ring. Feyenoord gaat er niet meer vanuit dat ze nog de volgende ronde halen.

Het enige wat dus een beetje hoop kan bieden is de beker. Daar zijn de kansen nog groot om een prijs te pakken dit seizoen, dan moet er wel met Heerenveen afgerekend worden. En dat is al een klus op zich. Gertjan Verbeek zei eerder deze week tegen Sportnieuws.nl dat Feyenoord deze wedstijd niet zomaar gewonnen heeft. Dat komt ook omdat ze aangeschoten wild zijn, iedereen wil nu graag tegen de Rotterdammers spelen.

Kritiek op Van Persie

Er is veel kritiek op Van Persie. De trainer was opvallend positief na de nederlaag op bezoek bij Ajax, terwijl hij in Roemenië nog spelers voor de bus gooide. Hij staat onder druk en dat valt iedereen nu erg op. Het is interessant om te zien hoe hij er mee omgaat. Want de volgende uitdaging wacht alweer: een degelijk team opstellen tegen Heerenveen.

In het duel met Ajax vielen Luciano Valente en Bart Nieuwkoop uit. Zij voegden zich daarmee in een lang rijtje van geblesseerden bij Feyenoord. Of zij alweer van de partij zijn deze avond is niet duidelijk.