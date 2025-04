LIVE Fortuna Sittard - Feyenoord | Geïrriteerde Robin van Persie ziet ploeg opnieuw matig voor dag komen

Feyenoord hoopt zaterdagmiddag op bezoek bij Fortuna Sittard de jacht op plaats twee in de Eredivisie in leven te houden. In de eerste helft was het zéér matig van de Rotterdammers. Het zorgde regelmatig voor een zichtbaar geïrriteerde Van Persie. Bij de thuisploeg waren ze vooral geïrriteerd over het optreden van arbiter Alex Bos, die tot tweemaal toe een penaltymoment wegwuifde. Volg hier alle ontwikkelingen van de wedstrijd.

Met vier overwinningen op rij is Feyenoord goed bezig in de Eredivisie. Door een mindere fase van PSV is de nummer tweepositie opeens in zicht. Maar Van Persie kan geen uitglijder veroorloven tegen de nummer negen van de Eredivisie, Fortuna Sittard. FC Utrecht staat namelijk slechts drie punten achter op de Rotterdammers.

Robin van Persie legt verbod op aan Feyenoord-spelers: 'Als ze te ver gaan, kan het gevolgen hebben' Robin van Persie is na vijf wedstrijden in de Eredivisie als trainer van Feyenoord nog ongeslagen. De 41-jarige Oranje-topscorer zet in Rotterdam de boel snel naar zijn hand. Dat doet de voormalig speler van de club met duidelijke regels.

Opstelling Fortuna - Feyenoord

Er is een verrassende basisplaats voor Ramiz Zerrouki. Eerder koos Van Persie regelmatig voor Gijs Smal op het middenveld als vervanger van In-Beom Hwang, maar ditmaal krijgt de Algerijnse controleur de voorkeur. Hwang keert nog niet terug in de basis van Feyenoord. De normale basisklant had vorige week al allerlei pijntjes en is nog niet volledig hersteld.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Zerrouki, Moder, Ueda, Hartman, Paixao, Trauner, Hadj Moussa, Read, Milambo, Hancko

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst, Van Ottele, Dahlhaus, Sierhuis, Aïko, Pinto, Guth, Michut, Dijks, Bullaude, Fosso

PSV vs Feyenoord: dit is het resterende programma in de bloedstollende strijd om Champions League-miljoenen De strijd tussen PSV en Feyenoord om de tweede plek in de Eredivisie is volledig losgebarsten. Met nog zes Eredivisieduels te gaan is Feyenoord ineens volop in de race om een felbegeerde plek in de Champions League. Welke wedstrijden staan nog op het programma voor PSV en Feyenoord in deze bloedstollende eindfase?

Bijzonder duel voor Bullaude

Het is een bijzondere wedstrijd voor Fortuna- middenvelder Ezequiel Bullaude. De Argentijn wordt door Fortuna Sittard gehuurd van Feyenoord en ontpopte zich dit seizoen tot een belangrijke en effectieve schakel op het middenveld. In 22 wedstrijden maakte hij 5 doelpunten.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.