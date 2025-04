Ongeloof over gegeven penalty bij Feyenoord: voet Antoni Milambo héél licht aangeraakt

Feyenoord kende een zeer moeizaam duel op bezoek bij Fortuna Sittard, maar kwam tóch verrassend op voorsprong. Scheidsrechter Alex Bos hielp de Rotterdammers vervolgens een handje bij het verdubbelen van de score.

In de eerste helft bekritiseerde Fortuna-trainer Danny Buijs zich al meermaals over het optreden van de arbitrage. De Limburgers protesteerden tot tweemaal toe voor een penalty, maar beide momenten werden weggewuifd. Het leidde opnieuw tot flinke kritiek van Buijs, die afgelopen week ook al in het nieuws kwam vanwege aanmerkingen op de leiding.

Fortuna Sittard-trainer haalt hard uit na klinkende nederlaag: 'Ik krijg er kippenvel van' Danny Buijs heeft na afloop van de verloren wedstrijd met Fortuna Sittard tegen Sparta (0-3) geen goed woord over voor scheidsrechter Ingmar Oostrom. De trainer van de Limburgers gaf na afloop aan de 'vervelende houding' van de arbiter te hekelen en zelfs 'kippenvel' te krijgen.

Ongeloof bij Danny Buijs

De Limburgers legden een uitstekende eerste helft op de mat, maar kwamen vlak na rust al verrassend op achterstand uit een hoekschop. Uit een voorzet van Anis Hadj Moussa schoot diezelfde Moder van dichtbij de 0-1 binnen. In de 63e minuut was het ongeloof ook groot bij Buijs, toen Feyenoord wel heel gemakkelijk een penalty kreeg toegewezen.

Bos meende een overtreding te zien van Syb van Ottele, die héél licht de voet van Antoni Milambo leek te vegen. Na het zien van de beelden trokken velen de beslissing in twijfel, maar VAR Bas Nijhuis greep niet in. Daardoor kon Jakub Moder vanaf de stip raak schieten, waarmee de Pool de wedstrijd in het slot leek te gooien.

De 33-voudig international van Polen beleeft een goede middag voor Feyenoord. In acht wedstrijden maakte hij één doelpunt voor de Rotterdammers in de Eredivisie, maar daar komen er na zaterdagmiddag direct twee bij. Hij kwam in januari voor 1,5 miljoen euro over van het Engelse Brighton.

Opluchting bij Feyenoord en Robin van Persie na zéér matige vertoning: jacht op PSV verder ingezet Feyenoord kent een uitstekende periode met Robin van Persie aan het roer. De Rotterdammers boekten al vier overwinningen op rij en daar werd zaterdagmiddag ook een vijfde aan toegevoegd. Op bezoek bij Fortuna Sittard legde het een zéér matige wedstrijd op de mat, maar er werd wel gewonnen: 0-2.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.