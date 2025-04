Robin van Persie legt verbod op aan Feyenoord-spelers: 'Als ze te ver gaan, kan het gevolgen hebben'

Robin van Persie is na vijf wedstrijden in de Eredivisie als trainer van Feyenoord nog ongeslagen. De 41-jarige Oranje-topscorer zet in Rotterdam de boel snel naar zijn hand. Dat doet de voormalig speler van de club met duidelijke regels.

Zo is het voor de spelers verboden om op het trainingscomplex hun telefoon te gebruiken. Bij aankomst moeten ze dat object in hun jaszak laten. "Er zijn ruimtes waar ze hem wel mogen gebruiken", vertelt Van Persie tegenover het AD.

"Maar naar bijvoorbeeld onze fysiotherapeuten, die heel hard werken, vind ik het ongepast dat je bezig bent met je iPhone als je wordt behandeld. Het is heel duidelijk hoe ik het wil hebben. En ze weten dat als ze te ver gaan, het gevolgen kan hebben. En die gevolgen, die bepaal ik."

Straf

De ex-aanvaller, die eerder dit seizoen nog in dienst was bij Heerenveen, wil dat spelers zich niet door van alles laten afleiden. "Ze krijgen best vrijheid, maar moeten ook beseffen dat er geleverd moet worden", legt hij uit.

"Dus hebben we normale werkdagen. Om beter te kunnen worden, moet je langer op de club zijn. Dat is geen straf, dat is een kans om beter te worden. De meetings duren inderdaad soms lang, dat is onderdeel van mijn werkwijze."

Spel

Van Persie was ook bij Heerenveen vaak in een praatgrage bui. Hij wil journalisten niet afschepen met korte of nietszeggende zinnetjes. "Het is een spel tussen de coach en de media", zegt hij daarover. "Je moet aanvoelen wanneer je om een vraag heen gaat of hem wel direct behandelt. Dat spel moet van twee kanten kloppen, vind ik."

Van Persie was deze week uiteraard ook bedroefd door het overlijden van Leo Beenhakker, die onder meer Feyenoord aan een landstitel hielp. "Leo was een voetballegende en heeft héél veel betekend voor Nederland. Ik heb het genoegen een aantal keer gehad om even kort te spreken. En dat waren héél leuke momenten", zegt Van Persie in aanloop naar Fortuna Sittard-uit.

