LIVE Fortuna Sittard - Feyenoord | Robin van Persie kan geen uitglijder veroorloven in Limburg

Feyenoord hoopt zaterdagmiddag de jacht op plaats twee in de Eredivisie in leven te houden. De ploeg van trainer Robin van Persie gaat na een weekje rust op bezoek bij Fortuna Sittard. Check hier de opstellingen en volg de wedstrijd.

Met vier overwinningen op rij is Feyenoord goed bezig in de Eredivisie. Door een mindere fase van PSV is de nummer tweepositie opeens alsnog in zicht. Maar Van Persie kan geen uitglijder veroorloven tegen de nummer negen van de Eredivisie, Fortuna Sittard. FC Utrecht staat namelijk slechts drie punten achter op de Rotterdammers. Fortuna - Feyenoord begint zaterdag om 16:30 uur.

Opstelling Fortuna - Feyenoord

Ramiz Zerrouki verrast met een basisplaats. Hij neemt de plek over van Gijs Smal. De Zuid-Koreaan In-Beom Hwang keert nog niet terug in de basis van Feyenoord. De normale basisklant had vorige week allerlei pijntjes, maar krijgt dus nogmaals rust.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther, Zerrouki, Moder, Ueda, Hartman, Paixao, Trauner, Hadj Moussa, Read, Milambo, Hancko

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst, Van Ottele, Dahlhaus, Sierhuis, Aïko, Pinto, Guth, Michut, Dijks, Bullaude, Fosso

Het is een bijzondere wedstrijd voor Fortuna- middenvelder Ezequiel Bullaude. De Argentijn wordt door Fortuna Sittard gehuurd van Feyenoord en ontpopte zich dit seizoen tot een belangrijke en effectieve schakel op het middenveld. In 22 wedstrijden maakte hij 5 doelpunten.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.