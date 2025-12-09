Liverpool neemt het dinsdagavond op tegen Inter in de Champions League. Daarbij zullen alle ogen gericht zijn op trainer Arne Slot, die het veelbesproken besluit nam om sterspeler Mohamed Salah buiten de wedstrijdselectie te houden. Volg hier alle hoogtepunten rondom de wedstrijd live.

Het botert al een tijdje niet tussen Slot en Salah. De Egyptische buitenspeler was vorig seizoen nog dé grote man bij Liverpool en kan het nu dan ook niet verkroppen dat Slot hem niet meer als eerste op het wedstrijdformulier zet. Na een hard interview van Salah over de gang van zaken van zijn trainer, besloot de Nederlander keiharde maatregelen te nemen.

Slot was zeer duidelijk op de persconferentie van maandag: "Hij heeft het volste recht om te voelen wat hij voelt, maar hij heeft niet het recht om het met de media te delen." Salah deelde op de wedstrijddag een veelzeggende foto op Instagram, waarop te zien was hoe hij in de lege gym van Liverpool zat.

Inter houdt de boel op slot

Gerommel bij Liverpool dus. De Engelse ploeg draait al niet heel lekker, in de nationale en Europese competitie. Een overwinning is hard nodig: The Reds staan op negen punten na vijf wedstrijden. Maar Inter belooft een zeer pittige tegenstander te worden. De verliezend finalist van vorig seizoen verloor pas één keer en kreeg slechts drie tegentreffers.

Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch zijn bij Slot nagenoeg altijd zeker van een basisplek en dat lijkt dinsdagavond niet anders te zijn. Cody Gakpo, normaal ook een vaste basisklant, is geblesseerd. Jeremie Frimpong staat ook nog aan de kant met een hamstringblessure. Bij Inter zien we vermoedelijk Denzel Dumfries in de basis. Stefan de Vrij zit meestal op de bank, hoewel hij in de Champions League nog wel eens wordt opgesteld.

