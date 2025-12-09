De spanning is hoog opgelopen bij Liverpool. Na het 3-3 gelijkspel tegen Leeds United zei sterspeler Mo Salah, die geen minuten maakte, dat Arne Slot hem onder de bus had gegooid. De oefenmeester greep in en nam Salah niet meer voor het Champions League-duel met Inter. Dus zit de Egyptenaar moederziel alleen op het trainingscomplex. Althans, zo bracht hij het in beeld.

Salah werd door Slot op de reservebank geplaatst tegen West Ham United (2-0 winst) en Sunderland (1-1). Die wedstrijden kwam hij nog in het veld als invaller, maar tegen Leeds United bleef zijn trainingspak aan. Dat was tegen het zere been van Salah, die geheel onverwacht een explosief interview gaf na de wedstrijd.

"Het voelt alsof ik onder de bus word gegooid", waren de vernietigende woorden van Salah. "Ik denk dat het overduidelijk is dat iemand wil dat ik alle schuld op me neem. Ik heb al een paar keer eerder gezegd dat ik een goede relatie heb met de manager en nu hebben we ineens geen relatie meer. Ik weet niet waarom."

Salah plaatst veelzeggende foto

Die woorden kwamen Salah duur te staan. Liverpool en Slot besloten dat het beter was dat hij niet mee afreisde naar Milaan voor het Champions League-duel met Inter. Dat terwijl aanvallers Cody Gakpo (geblesseerd) en Federico Chiesa (ziek) ook al ontbreken. "Hij heeft het volste recht om te voelen wat hij voelt, maar hij heeft niet het recht om het met de media te delen", sprak Slot maandag op de persconferentie voor de wedstrijd.

Op de dag van de wedstrijd liet Salah opnieuw van zich horen. Niet in woorden, maar met één foto. Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En dat is bij het plaatje van Salah ook het geval. Hij plaatste een foto van hemzelf in de fitnesszaal. Zonder tekst. Om hem heen liggen alleen wat gewichten en matjes, verder is het leeg. Het gros van de club zit natuurlijk in Milaan. Salah lijkt er voor zijn gevoel helemaal alleen voor te staan.

Toekomst ongewis

Salah zei dat de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Brighton & Hove Albion mogelijk zijn laatste voor Liverpool is. Daarna gaat hij naar de Afrika Cup. Volgens Slot staat de deur voor een terugkeer nog open. "Ik ben ervan overtuigd dat er altijd een mogelijkheid is om terug te keren voor een speler."

