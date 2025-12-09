De woorden van Mohamed Salah over de situatie bij Liverpool en zijn relatie met trainer Arne Slot doen veel stof opwaaien. Ook oud-voetballers René van der Gijp en Wim Kieft hebben een mening over de bom die de aanvaller dropte. "Het lullige is dat Slot hem als enige slachtoffert."

Salah gaf afgelopen weekend een vernietigend interview waarin hij zei dat zijn band met de coach 'kapot is' en dreigde te vertrekken bij de club. Hij werd vervolgens buiten de selectie van Liverpool gehouden voor het Champions League-duel met Inter dinsdagavond.

Volgens Van der Gijp heeft Slot het niet handig aangepakt. "Was dit voor Salah nu het juiste moment om een handgranaat in de kleedkamer te gooien?”, vraagt Michel van Egmond zich af in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Het lullige is dat Slot hem als enige slachtoffert”, aldus Van der Gijp.

De Egyptenaar moest tegen Leeds op de bank beginnen en was daar niet van gediend. "Als je er nou drie of vier tegelijk uithaalt, begrijpt hij het misschien nog. Maar nu wordt hij als enige uit een ploeg gehaald die niet goed draait", vervolgt de analist.

'Als je zó goed bent geweest'

Wim Kieft sluit zich daarbij aan. "En als je zó goed bent geweest, en ik denk dat hij nog steeds goed ís, worden ze in Egypte natuurlijk helemaal krankzinnig”, zegt hij. "Maar als Slot zijnde kan je hem natuurlijk ook niet blijven opstellen als hij niet rendeert.”

Van der Gijp denkt dat het niet meer goed komt tussen de Nederlandse coach en de sterspeler. "Je kan nu beter Virgil van Dijk en twee of drie andere bepalende spelers bij Liverpool met Salah laten praten. Met Slot heeft het geen zin meer."

Inter - Liverpool

Salah reisde dus niet mee naar Italië voor het duel met Inter. Slot weet niet of de Egyptische superster zijn laatste wedstrijd voor Liverpool heeft gespeeld. "Ik kan die vraag nu niet beantwoorden. Hij heeft het volste recht om te voelen wat hij voelt, maar hij heeft niet het recht om het met de media te delen", zei hij over het explosieve interview.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!