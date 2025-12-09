Liverpool heeft met veel geluk gewonnen van Inter. Na een paar zeer rumoerige dagen werd het 1-0 voor de bezoekers in de Champions League. De ploeg van Arne Slot reisde zonder Mohamed Salah af naar Italië. De sterspeler werd door de Nederlandse trainer buiten de selectie gehouden.

Vooraf hadden de Nederlandse fans zich ongetwijfeld verheugd op een direct duel tussen Denzel Dumfries en Cody Gakpo, maar beide internationals misten het duel door een blessure. Liverpool, met Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch wel in de basis, leek in de eerste helft via Ibrahima Konaté op voorsprong te komen, maar de kopgoal van de Franse verdediger werd afgekeurd. Verder was het spel van beide partijen in de eerste 45 minuten redelijk stroef.

Ook de wissels leken geen nut te hebben, maar Slot kende in de slotfase toch een gelukje. De VAR kende in de 88e minuut een penalty toe aan Liverpool, door licht vasthouden van Alessandro Bastoni. Dominik Szoboszlai verzilverde het buitenkansje: 0-1.

Mohamed Salah

Dat is een enorme opluchting voor Slot, want de afgelopen dagen ontstond er een enorme rel rond sterspeler Salah. De Egyptische buitenspeler was vorig seizoen nog dé grote man bij Liverpool en kan het nu dan ook niet verkroppen dat Slot hem niet meer als eerste op het wedstrijdformulier zet. Na een hard interview van Salah over de gang van zaken van zijn trainer, besloot de Nederlander keiharde maatregelen te nemen.

Slot was zeer duidelijk op de persconferentie van maandag: "Hij heeft het volste recht om te voelen wat hij voelt, maar hij heeft niet het recht om het met de media te delen." Salah deelde op de wedstrijddag een veelzeggende foto op Instagram, waarop te zien was hoe hij in de lege gym van Liverpool zat.

