LIVE Willem II - Ajax | Koploper wil met deze opstelling nieuwe stap zetten richting de titel

Ajax is afgereisd naar Tilburg voor het uitduel met Willem II, zondag om 16.45 uur. De Amsterdammers hopen hun eerste plek in de Eredivisie te verstevigen, na de overwinning van PSV op Almere City (5-0). Volg in dit artikel alle hoogtepunten rondom Willem II - Ajax.

Ajax staat momenteel zes punten voor op PSV, maar kan het verschil dus weer op negen brengen. Willem II heeft de punten misschien nog wel harder nodig, want de Tilburgers staan op de zestiende plek. Daarmee stevenen ze op play-offs om promotie/degradatie af. Het gat met de veilige vijftiende positie is zes punten. PEC Zwolle staat daar nu.

Ronald Koeman spreekt zich uit over Ajax: 'Begrijp best dat mensen daar wat van vinden' Ronald Koeman vindt de ontknoping van de Eredivisie maar wat interessant. Ajax lijkt het kampioenschap te pakken, terwijl PSV een paar maanden geleden nog de gedoodverfde titelkandidaat was. Koeman is bondscoach van het Nederlands elftal en heeft zijn oordeel klaar over de twee ploegen waar hij als speler voor in actie kwam.

Opstellingen Willem II en Ajax

Bij Ajax is er weer ruimte in de basiself voor Ahmetcan Kaplan, omdat Youri Baas aan de kant staat met een liesblessure. Anton Gaaei is teruggekeerd van zijn schorsing en neemt de rechtsbackpositie weer in. Lucas Rosa zit daarom op de bank. Youri Regeer zit weer eens in de wedstrijdselectie. Hij raakte vrij snel na zijn terugkeer bij Ajax in de winter geblesseerd.

Willem II: Didillon-Hödl; Mathijsen, Schouten, St. Jago Sigurgeirsson; Bosch, Lachkar, Sandra; Meerveld, Bokila, Kehrer



Ajax: Matheus; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Taylor, Klaassen; Traoré, Brobbey en Godts.

