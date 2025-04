Wout Weghorst reddende engel van Ajax in Tilburg: koploper zet volgende stap naar landstitel

Ajax heeft zondag een cruciale zege geboekt in de titelstrijd. In een moeizaam duel bij Willem II boog de ploeg van Francesco Farioli een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning, mede dankzij een beslissende treffer van invaller Wout Weghorst. Door de overwinning blijft Ajax met een comfortabele voorsprong van negen punten aan kop in de Eredivisie, ondanks de zege van concurrent PSV.

Ajax begon dominant aan de wedstrijd, claimde tweemaal een strafschop, maar kreeg geen gehoor van de VAR. Willem II, dat bij vlagen met de rug tegen de muur stond, hield stand en sloeg vlak voor rust verrassend toe. Emilio Kehrer profiteerde van een scrimmage in de zestien en bracht de Tilburgers op voorsprong: 1-0.

Wout Weghorst schiet Ajax naar de overwinning

Na rust nam Ajax het heft stevig in handen, maar had het moeite om door de hechte defensie van de thuisploeg te breken. Pas na een dubbele wissel van Farioli kwam er verandering. Steven Berghuis en Wout Weghorst vielen in, en dat wierp zijn vruchten af. Eerst tekende Oliver Edvardsen – óók ingevallen – voor de 1-1 na een lage voorzet van Berghuis. Kort daarna kreeg Weghorst ruimte aan de linkerkant van de zestien, en schoot hij beheerst raak: 1-2.

In het restant van de wedstrijd kwam Ajax niet meer serieus in de problemen. Berghuis kreeg nog een opgelegde kans om de overwinning te verzekeren, maar zag zijn poging geen doel treffen. Farioli’s ploeg speelde de wedstrijd volwassen uit. Toch ging Kian Fitz-Jim nog bijna in de fout met een overtreding in de eigen zestien. Scheidsrechter Marc Nagtegaal liet verder spelen en ook de VAR greep niet in.

Ajax op koers voor de titel

Met nog vijf speelrondes te gaan, houdt Ajax de regie stevig in handen. De voorsprong op PSV blijft negen punten en met deze zwaarbevochten overwinning heeft Ajax opnieuw een belangrijke stap gezet richting de felbegeerde landstitel. Bij een nederlaag van de Eindhovenaren kan Ajax op bezoek bij FC Utrecht volgende week zondag de titel bemachtigen.

Willem II blijft na de nederlaag tegen Ajax op de zestiende plaats in de Eredivisie staan, met 24 punten uit 29 wedstrijden. De Tilburgers lijken daarmee af te stevenen op de nacompetitie, aangezien het gat met de veilige vijftiende plek – bezet door NAC Breda en PEC Zwolle – inmiddels is opgelopen tot zeven punten.

