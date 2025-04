Ronald Koeman spreekt zich uit over Ajax: 'Begrijp best dat mensen daar wat van vinden'

Ronald Koeman vindt de ontknoping van de Eredivisie maar wat interessant. Ajax lijkt het kampioenschap te pakken, terwijl PSV een paar maanden geleden nog de gedoodverfde titelkandidaat was. Koeman is bondscoach van het Nederlands elftal en heeft zijn oordeel klaar over de twee ploegen waar hij als speler voor in actie kwam.

Koeman ging met de NOS in gesprek over zijn manier van coachen. Het wordt de bondscoach van Oranje wel eens verweten dat hij zijn ploeg geen attractief voetbal laat spelen en te veel op resultaat speelt. De oud-voetballer wil ook dat zijn teams zo goed en aantrekkelijk mogelijk spelen, maar vindt ook dat het gaat om 'het maximale eruit halen'.

Dat ziet hij nu ook bij Ajax gebeuren. De Amsterdammers spelen normaal gesproken zo aanvallend mogelijk, maar onder Francesco Farioli gaat het er anders aan toe. De Italiaan speelt resultaatvoetbal, waarbij een overwinning dus altijd het hoofddoel is. Dat leverde hem eerder in het seizoen de nodige kritiek op.

'Falend' PSV

"Ik begrijp best dat mensen wat vinden van de manier waarop het gebeurt bij Ajax", zegt Koeman. "Maar ik vind het ontzettend knap wat daar tot stand is gekomen met een nieuwe trainer. Natuurlijk kan het altijd leuker of beter, maar ze gaan wel gewoon kampioen worden."

Koeman vindt ook dat PSV een beetje gefaald heeft. De Eindhovenaren gingen eerst fier aan kop in de Eredivisie, maar bleven na de winterstop maar punten morsen. "PSV heeft veel punten verspeeld die normaal gesproken niet mogen met de selectie die ze hebben."

Rijke carrière

De 62-jarige Koeman speelde drie seizoenen voor Ajax (114 wedstrijden, 31 goals) en vervolgens ook drie jaar voor PSV (130 wedstrijden, 63 goals). De voormalige centrale verdediger kwam verder uit voor FC Groningen, FC Barcelona en aan het einde van zijn carrière nog voor Feyenoord.

Alles over de Eredivisie

