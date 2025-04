Ajax-trainer Francesco Farioli dacht als kind aan zeer opvallende carrière: 'Dat wilde ik vroeger worden'

Francesco Farioli viert donderdag (10 april) zijn 36e verjaardag en wordt om die reden in het zonnetje gezet door Ajax. Zo krijgt hij een videoboodschap van zijn vroegere idool Alessandro Del Piero én Farioli verklapt wat hij vroeger wilde worden.

Farioli heeft - jaren na zijn kinderdroom - een compleet ander pad ingeslagen, kunnen we wel zeggen. De Italiaanse coach kreeg de vraag van Ajax TV hoe hij als kind was. "Dat is een goede vraag. Ik zeg vaak dat ik wispelturig was. We lachen hier altijd om."

Met 'we' doelt hij op zijn familie. "Het was met mijn oma. Ik was vier of vijf jaar en ze zei: Francesco, wat wil je worden als je ouder bent? Mijn antwoord was dat ik de Paus wilde worden. Ze begon het, als we het toch over het veranderen van plannen hebben." De Paus is het hoofd van de Rooms-Katholieke kerk en daarmee de 'plaatsbekleder' van Jezus Christus en de bisschop van Rome.

Videoboodschap van Del Piero

Farioli heeft wel eens gezegd vroeger fan te zijn geweest van Del Piero, die bijna twintig jaar in de spits stond bij Juventus. De 91-voudig international van Italië was zo aardig om een videoboodschap in te spreken. Na het luisteren van het verhaal gaf Farioli aan wel eens contact met de oud-spits te hebben.

Wie weet zit de voetballegende binnenkort wel op de tribune van de Johan Cruijff Arena: "Del Piero is niet alleen speciaal om hoe hij als voetballer was, maar ook om hoe hij als mens is. Ik heb hem al een paar keer uitgenodigd om een training of wedstrijd te komen kijken. We moeten hem zeker uitnodigen."

