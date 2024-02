Liverpool-trainer Jürgen Klopp waarschuwt scorende tieners: 'Beetje zoals Luke Littler'

Liverpool won woensdagavond met 3-0 van Southampton in de achtste finales van de FA Cup. Dat klinkt niet bijzonder, maar was het wel. De doelpunten van Liverpool werden namelijk gemaakt door twee spelers van achttien jaar: Jaydon Danns en Lewis Koumas. Trainer Jürgen Klopp zag Danns twee keer scoren en kwam na afloop met een bijzondere vergelijking.

"Het is een beetje zoals met Luke Littler", zei Klopp na afloop. De vergelijking was vooral bedoeld om de tiener niet te veel druk op te leggen: "Voor vanavond is het prima, maar laat ze vanaf morgen gewoon weer hun ding doen. Ga niet de hele tijd vragen: waar zijn ze?"

De Duitser gaf aan dat de jonkies in zijn team nog veel te leren hebben, maar kon niet om hun kwaliteiten heen. "Het zijn exceptionele talenten, want het is niet normaal dat jongens van achttien jaar zo koel als een kikker zijn." Bekijk hieronder de korte samenvatting.

Blessuregolf

Klopp vertrekt na dit seizoen bij Liverpool en gaf nog wel een tip mee voor de komende transferperiode: "De toekomst ziet er goed uit dus hopelijk vergeten de mensen dat niet tijdens de volgende transferperiode. We hebben een aantal veelbelovende spelers, dus gooi niet de deur voor ze dicht met twaalf nieuwe aankopen."

Liverpool moest gebruik maken van veel jonge spelers door de enorme blessuregolf die er op dit moment gaande is. Zo zijn spelers als Mo Salah, Diogo Jota, Darwin Nunez, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold, Ryan Gravenberch en Alisson allemaal geblesseerd. Ondanks die blessures won Liverpool afgelopen weekend wel de League Cup dankzij een fantastische kopgoal van Virgil van Dijk.

Manchester United

In de kwartfinale moet Liverpool op bezoek bij het Manchester United van Erik ten Hag. De Nederlandse coach staat onder druk en verlichtte de druk iets door woensdag te winnen bij Nottingham Forest. De wedstrijd tussen de twee aartsrivalen wordt gespeeld in het weekend van 16 en 17 maart.