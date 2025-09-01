Luis Suarez is een typische voetballer met twee gezichten. Als aanvaller scoorde hij veel en mooi, maar als persoon ging én gaat hij regelmatig door het lint. Zo beet hij meermaals zijn tegenstanders en ook zondagnacht op 36-jarige leeftijd liet hij zich weer volledig gaan. De oud-Ajacied is het middelpunt van een grote rel na een verloren finale.

De huidige spits van Inter Miami in Amerika heeft na de verloren finale van de Leagues Cup een staflid van tegenstander Seattle Sounders, Jean Ramirez, bespuugd tijdens een verhitte discussie. De club waar Sergio Busquets, Jordi Alba en Lionel Messi spelen, ging pijnlijk met 3-0 onderuit tegen Seattle. De doelpunten voor Seattle kwamen van Paul Rothrock, Alex Roldan en Osaze de Rosario. De wedstrijd eindigde echter niet in een feest, maar in een flinke ruzie tussen de twee teams.

Spuugincident rond Suarez

In het middelpunt van de chaos stonden Luis Suaez en Jean Ramirez, de man die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de Seattle-spelers. De twee vlogen elkaar verbaal in de haren, waarna Suarez Ramirez bespuugde. Dit gooide alleen maar meer olie op het vuur. Naast de twee kemphanen waren ook Maxi Falcon, Jackson Ragen, John Bell, Benjamin Cremaschi en Reed Baker-Whiting betrokken bij de opstootjes. Suarez z'n ploeggenoot Sergio Busquets leek het vuurtje aan te wakkeren met een slaande beweging naar iemand van Seattle.

Mascherano probeert de boel te sussen

Javier Mascherano, de coach van Inter Miami, probeerde de boel te sussen. Hij gaf aan niet precies te weten wat er was gebeurd. "Niemand houdt van dit soort gedrag na een wedstrijd. Als er een reactie is, was er waarschijnlijk ook provocatie, maar ik weet echt niet wat er precies is voorgevallen", vertelde Mascherano aan de pers. Over dik twee weken treffen de twee teams elkaar weer, maar dan voor de Amerikaanse competitie. Het is nog niet duidelijk of er een onderzoek komt naar de acties van Suarez en andere opgefokte standjes. Mogelijk gebeurt dat wel en worden er nog (flinke) straffen uitgedeeld. Hoe dan ook zal de volgende wedstrijd op het scherpst van de snede gespeeld gaan worden.