Na een goed seizoen bij Barcelona heeft toptalent Lamine Yamal op bijzondere wijze zijn batterij opgeladen: samen met zijn jeugdidool Neymar. De Spaanse 'wonderboy' bracht zijn vakantie door in Brazilië, met strandvoetbal, bezoekjes aan favela’s, privéfeestjes en ontspannen momenten in Neymars villa in Mangaratiba.

FC Barcelona doet niet mee aan het WK voor clubs. Dat kwam de Spaanse sensatie waarschijnlijk wel enigszins goed uit, want dat gaf hem de kans om één van zijn grootste idolen op te zoeken in Brazilië. Yamal bracht daar namelijk zijn vakantie door met oud-topvoetballer van FC Barcelona; Neymar jr, in het thuisland van de 33-jarige aanvaller.

'Single en gelukkig'

Op de beelden die beide voetballers op sociale media plaatsten, is duidelijk te zien dat de twee, ondanks hun grote leeftijdsverschil, veel lol hebben gehad. Een hoogtepunt voor de zeventienjarige voetballer was zijn jeugdheld die poseerde in zijn shirt. In zijn verhaal op Instagram plaatste hij een foto van Neymar die Yamals shirt droeg, met daarbij het ontroerende bijschrift: "Mam, kijk!" gevolgd door een emoji die van emotie huilt.

Er gingen onlangs geruchten dat het jonge voetbaltalent zijn vakantie zou hebben doorgebracht met Fati Vazquez, een bekende influencer, die meer dan tien jaar ouder is dan de voetballer. De geruchten ontstonden onder meer doordat Yamal en Vazquez stories deelden uit dezelfde helikopter, hetzelfde privévliegtuig, een hotel met een zwembad en een terras met op de achtergrond een mooi uitzicht in Italië. Yamal ontkende deze geruchten en lijkt dat nog eens extra te bevestigen met het bijschrift onder zijn bericht op Instagram: "Single en gelukkig, dit is Brazilië!"

Droomvakantie

Op de beelden is te zien dat de jonge vakantie een absolute droomvakantie heeft beleefd in Brazilië, waar zij onder meer samen potjes beachvolleybal hebben gespeeld en hebben gezwommen. Yamal keert op 13 juli, zijn achttiende verjaardag, terug bij Barcelona. Hoewel er binnen de club enige zorg bestaat over de fysieke en mediabelasting, gelooft bondscoach Hansi Flick dat Yamal gewoon geniet van bijzondere momenten die bij zijn leeftijd horen en dat hij met beide benen op de grond blijft staan.