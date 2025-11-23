Manchester City ging zaterdag onderuit in de belangrijke uitwedstrijd tegen Newcastle United in de Premier League (2-1). Na afloop ging het natuurlijk over de verliespartij, maar ook het bizarre gedrag van City-coach Pep Guardiola was een belangrijk onderwerp van gesprek.

Guardiola staat al bekend als een trainer die zich soms door zijn emoties laat leiden. Zo verscheen hij na het bizarre gelijkspel tegen Feyenoord vorig seizoen (3-3) met een hoofd vol met krassen voor de camera. Daarnaast zei Guardiola dat hij 'zichzelf schade wilde toebrengen'. Ook in de Premier League is hij regelmatig vol emotie en druk coachend in zijn trainersvak te zien.

Wedstrijd tegen Newcastle United

Guardiola was in de wedstrijd tegen Newcastle United niet te spreken over een aantal arbitrale beslissingen. Phil Foden ging in de eerste helft naar de grond in de vijandelijke zestien meter, maar er werd geen strafschop gegeven. Vervolgens had Guardiola ook genoeg aan te merken op de 2-1 van Harvey Barnes. Zo werd er heel lang gecheckt op buitenspel, maar werd de goal alsnog goedgekeurd. Ook leek Gianluigi Donnarumma een zetje te krijgen in aanloop naar de treffer.

Daarna moest bijna iedereen het ontgelden bij Guardiola. De Manchester City-trainer begon met scheidsrechter Sam Barrott en zijn team. Guardiola ging nogal emotioneel verhaal halen bij de arbiter, maar dat was voor de coach niet voldoende. Hij sprak ook Newcastle-spelers Joelinton en Bruno Guimaraes aan op hun gedrag en spel en zelfs de cameraman kreeg nog een veeg uit de pan van Guardiola.

👀 Bruno Guimaraes & Pep Guardiola

pic.twitter.com/RdLOESq5E0 — Pitch Wire (@wire_pitch) November 22, 2025

Woest op de cameraman

De cameraman filmde Guardiola zijn meningsverschil met Guimaraes en daar was de coach niet van gediend. Hij liep naar de camerman toe en zei een aantal dingen in zijn oor. Wat Guardiola zei, is niet bekend.

Op de persconferentie was Guardiola een stuk rustiger. "Het is wat het is. De VAR kent de regels perfect." Ook wat hij tegen de Guimaraes zei was volgens de coach niet heftig. "Ik heb hem verteld hoe goed ik hem vind", zegt Guardiola met een glimlach op de persconferentie na het verloren duel met Newcastle.

