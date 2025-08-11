Manchester City is nog niet aan het Premier League-seizoen begonnen, maar Tijjani Reijnders wordt al gezien als de belangrijkste versterking voor dit jaar. Toch zagen een aantal fans ook een opvallende fout tijdens het oefenduel met Palermo, maar daar kon hij zelf niets aan doen.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen ging City op bezoek in Sicilië om daar een oefenwedstrijd te spelen tegen Palermo. Reijnders was tijdens het duel de absolute uitblinker. In de 3-0 overwinning maakte de zomeraankoop en Oranje-international twee doelpunten in de tweede helft van de wedstrijd. Erling Haaland maakte in het eerste bedrijf het openingsdoelpunt. Achteraf kreeg Reijnders dan ook veel lof, maar fans zagen ook iets aparts.

Spelling

Fans zagen dat er een fout stond in de naam van Reijnders op de rug van zijn shirt. De aanvallende middenvelder speelde met de naam Reijinders achterop. Er stond dus een extra I achterop zijn rug en dat is het gros van de Manchester City-fans niet ontgaan. Op X werd er ronduit gesproken over de fout van de materiaalman bij City.

Één supporter begon zelfs aan zichzelf te twijfelen. "Wow, ik zag dit en ik dacht dat ik zijn naam altijd verkeerd gespeld had." Een andere fan deelt al een voorspelling voor komend seizoen. "Reijnders gaat iets speciaals voor ons worden komend seizoen. Met een beetje geluk zien we zijn naam ooit goed gespeld op het shirt binnenkort." De laatste supporter begrijpt de fan. "Ik ga niet eens boos worden op de club voor het verkeerd spellen van de naam van Reijnders achterop zijn shirt. Ik zou dezelfde fout maken."

bro how did we spell reijnders name wrong on his own shirt



Reijinders lmao pic.twitter.com/EhdMDxDj94 — Dan (@RetroShirtsFC) August 9, 2025

Manchester City

Reijnders werd deze zomer samen met Rayan Aït-Nouri en Rayan Cherki naar Manchester gehaald en al voor het WK voor clubteams gepresenteerd. Zaterdag 16 augustus opent de ploeg van Pep Guardiola de competitie tegen Wolverhampton Wanderers. City hoopt dit jaar weer mee te doen om de landstitel nadat de ploeg vorig jaar een fikse vormdip had rond de winterstop.

