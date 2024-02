Marco Bizot weer in beeld bij Oranje na sterke periode in Ligue 1: 'Atlético Madrid meldde zich'

Marco Bizot vertrok in 2021 na vier seizoenen bij AZ naar Stade Brest. In Frankrijk is hij al jarenlang eerste keeper en Brest is aan een geweldig seizoen bezig. De club staat vierde en kan dus zomaar de Champions League halen. Bizot keepte ooit één interland en is door zijn sterke prestaties in Ligue 1 weer in beeld bij bondscoach Ronald Koeman.

Bizot speelde vier seizoenen voor AZ en hij moest flink wat moeite doen om weg te mogen. Hij vertelt tegen De Telegraaf dat hij afspraken had gemaakt met technisch directeur Max Huiberts, maar die deed erg moeilijk: "AZ zou mij helpen om een stap te maken, maar die belofte kwamen ze niet na."

Atlético Madrid, AEK Athene, Olympiakos meldden zich voor hem in Alkmaar, maar elke keer besloot AZ hem niet te verkopen. Hoewel Brest van een ander niveau dan Atlético is, wilde hij daar graag naartoe: "Ik dacht: je bent gek als je het niet doet. De Ligue 1 is een topcompetitie."

Oranje

Bizot maakte op 11 november 2020 zijn debuut in het Nederlands elftal tijdens een oefenwedstrijd tegen Spanje. Bondscoach Frank de Boer stelde hem toen op, maar bij die ene interland is het tot nu toe gebleven. En dat terwijl de positie onder de lat bij Oranje juist een zorgenkindje is. Louis van Gaal liet Bizot links liggen, maar onder Koeman is hij weer in beeld. Keeperstrainer Patrick Lodewijks belde hem een week geleden.

"Hij wilde weten hoe het ging en hoe ik me voelde", zegt Bizot daarover. De keeper vindt dat hij al jaren op een hoog niveau speelt: "Ik ben al tijden goed bezig. Niet uitzonderlijk, maar ik acteer liever constant goed dan dat ik twee maanden geniaal ben en door de ondergrens zak."

Toch heeft Bizot wel een probleem als Koeman hem besluit op te roepen voor het EK van komende zomer: "Dan zijn wij op vakantie."