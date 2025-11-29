Cambuur liet vrijdagavond verrassend punten liggen in eigen huis tegen Helmond Sport (0-0), waardoor de achterstand op de ongenaakbare koploper ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie niet verder kon slinken. Trainer Henk de Jong haalde na afloop uit naar het publiek, maar vooral naar de grensrechters.

Fans van Cambuur floten de ploeg uit na het bloedeloze gelijkspel in eigen huis. Dat mag volgens De Jong echt niet. "Dit soort wedstrijden speel je weleens in een seizoen", zei hij na afloop tegen ESPN. "Ze moeten niet vergeten dat wij ook maar mensen zijn en dat we met hele jonge gastjes spelen. Dan kan dit weleens gebeuren." Daarmee reageerde hij op de vraag van de verslaggever of hij niet ontzettend boos was. Niet op zijn eigen ploeg of de fans, maar juist de arbitrage.

'Ze laten hem in de stront zakken'

Joey Kooij was de scheidsrechter van dienst en hij zag een penalty voor Cambuur over het hoofd. Dat nam De Jong hem niet zozeer kwalijk, maar wel zijn assistenten. "Ik ben geopereerd aan mijn ogen en ik zag nog wel dat het een penalty was", aldus De Jong over het moment in de 91ste minuut. "Kooij zei meteen: dikke fout, honderd procent penalty. Dan zet ik er een streep onder. Maar grensrechters: help die man. Nu staan ze er voor Jan Snot. Ze laten hem in de stront zakken."

'Dat is wel knap van hem'

De Jong vindt dat de vierde official én de grensrechters beter hun best moeten doen in dit soort momenten. "Ik heb er niks aan, want het is de zoveelste keer dit jaar. Maar die man (Kooij, red.) moet hulp krijgen. Nu verlies je twee punten. Wel knap van Joey dat hij een minuut na de wedstrijd al kwam zeggen dat het een penalty was. We hebben niet verloren, voor de achttiende keer, dat is ook wat waard." Hij sloot af met een grapje richting de ESPN-verslaggever: "Je dacht dat ik leeg zou lopen, hè?"

