Maurice Steijn laat zich gaan over veelbesproken sportpsycholoog: 'Dat wijf van Almere...'

De periode van Maurice Steijn bij Ajax was geen succes en een van de pijnlijkste momenten was de kritiek van Annemieke Zijerveld, de sportpsycholoog van Almere City. Zij maakte gehakt van de leiderschapskwaliteiten van Steijn. De uitspraken waren opvallend aangezien zij een jaar eerder nog met Hedwiges Maduro, de assistent van Steijn, werkte. Het leek erop dat Maduro haar had ingefluisterd.

Zijerveld was te gast bij een radioprogramma en zei daar dat ze 'heel zwak leiderschap' zag bij Ajax op basis van een foto van Steijn. Het seizoen ervoor werkte ze met Maduro samen bij Almere en dus werd er al snel beweerd dat ze via die weg aan haar informatie kwam. Steijn denkt dat het zo is: "Je kunt nagaan dat het zo is gebeurd. Zij beticht je dan van iets op basis van een foto. Je kunt elke week wel een foto van een trainer maken. Voelde heel slecht dat het van informatie uit mijn staf kwam."

"Dat wijf van Almere...", begon Steijn op de vraag van Marco van Basten wat er precies gebeurd was. Hij werd snel gecorrigeerd met het woord 'vrouw' door zijn tafelgenoten. "Je bent met vijf in een trainerskamer en dan moet je elkaar onvoorwaardelijk steunen. Als je het idee hebt dat er één een andere weg behandeld, terwijl de andere drie heel loyaal waren. Dan is iets onherstelbaar beschadigd. Ook bij de spelersgroep is dit slecht gevallen."

Exit Maduro

Steijn vertrok na de nederlaag tegen Utrecht. Als hij na die wedstrijd was gebleven dan had Maduro moeten vertrekken. "Dat was uiteindelijk de bedoeling. Ik had voor mezelf besloten dat we daarna zonder hem door waren gegaan."

Uiteindelijk was het Steijn die moest vertrekken na de nederlaag tegen FC Utrecht, waardoor Ajax in de degradatiezone terechtkwam. Maduro was tot de komst van John van 't Schip voor twee wedstrijden de hoofdtrainer, maar ook dat was qua resultaten geen succes. Ajax verloor onder Maduro van Brighton en PSV.

Het was het einde van een roerige periode van Steijn bij de Amsterdammers, want hij kreeg het eerder al aan de stok met technisch directeur Sven Mislintat. De coach vond dat de Duitser te weinig deed met zijn aanbevelingen op het gebied van transfers. Zo wilde hij bijvoorbeeld Stefan de Vrij naar Amsterdam halen.