Mbappé verbaast zich over eigen wassen beeld: 'Hij lijkt meer op Kylian dan ik'

Kylian Mbappé heeft een wassen beeld van zichzelf onthuld voor Madame Tussauds Berlijn. De 25-jarige Fransman drukte op een knop en *poef* daar kwam hij tevoorschijn. Mbappé was zichtbaar onder de indruk van het werk van de ontwerper.

"Hij lijkt meer op Kylian dan ik", riep de aanvaller, die zichzelf in een shirt van de Franse nationale ploeg zag. Mbappé was samen met zijn vader Wilfrid en enkele mensen van zijn entourage bij de onthulling van zijn wassen beeld. Verder zij Mbappé dat het beeld hem 'verbindt met mensen', zelfs wanneer hij er niet is.

LaLiga-baas verklapt langverwachte transfer: 'Kylian Mbappé voor vijf jaar naar Real Madrid' Officieel is de transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid nog niet rond, maar de voorzitter van LaLiga heeft meer informatie. Volgens Javier Tebas vertrekt de Franse superster voor vijf jaar naar de kampioen van Spanje. Dat zei Tebas dinsdag in een Argentijnse krant.

Reis naar Berlijn

Mbappé onthulde het beeld in Parijs, dat later naar Berlijn zal worden vervoerd. Het project heeft uren geduurd aan fotografie en gezichts- en lichaamsanalyses. Vooral door de gekruiste armen, hoe Mbappé altijd juicht. Na een minuut inspecteren ging Mbappé met zichzelf op de foto.

Over een tijdje voegt het beeld van Mbappé zich bij een rijtje voetballers in Madame Tussauds Berlijn. Naast Lionel Messi staan daar Duitse voetballegendes als Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann, Oliver Kahn en Manuel Neuer.

"C'est plus Kylian que moi", Kylian Mbappé impressionné par sa statue de cire qui sera exposée à Madame Tussauds Berlin #kylianmbappe pic.twitter.com/pSO9D2Wkuc — JS Grond-Tran (@JS_Grond) May 16, 2024

Vertrek bij PSG

Mbappé kondigde vorige week zijn vertrek aan bij Paris Saint-Germain. Misschien dat er daarom voor is gekozen om zijn wassen beeld in een shirt van Frankrijk te maken. Dat biedt iets meer zekerheid, aangezien Mbappé een vaste waarde is bij de vice-wereldkampioen. Zijn toekomst is nog ongewis, al lijkt die in Madrid te liggen.