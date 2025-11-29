Een medewerkster van voetbalclub Chelsea heeft in de rechtbank schuld bekend voor het oplichten van de Premier League-club voor ruim 200.000 pond (ongeveer 235.000 euro). Claire Walsh (39), een assistent-manager op de financiële afdeling, misbruikte haar positie om in totaal 208.520 pond voor eigen gewin te verduisteren.

Volgens de aanklacht vonden de frauduleuze handelingen plaats tussen 8 juni 2019 en 23 oktober 2023. Ze kon dus 2,5 jaar haar gang gaan. Na het bekennen van de aanklacht van fraude door misbruik van positie, hoorde Walsh van rechter Kieran O'Donnell dat de zaak zou worden doorverwezen naar een hogere rechtbank.

"Ze heeft schuld bekend aan de misdaad, en dit overstijgt onze bevoegdheden wat betreft de strafmaat. Ze zal naar een Crown Court moeten worden gestuurd voor de uitspraak van de straf, waar de juiste bevoegdheden aanwezig zijn," legde de rechter uit. Claire Walsh, de voormalige Chelsea-medewerkster, wacht nu op haar straf, die zal worden uitgesproken door de Isleworth Crown Court.

Belangrijk weekend

De zaak volgt in het weekend dat Chelsea de voorlopig belangrijkste wedstrijd van het seizoen speelt. Zondag ontvangt de ploeg koploper Arsenal in de Premier League. Bij verlies tegen The Gunners wordt de achterstand van de huidige nummer 2 liefst negen punten na dertien gespeelde wedstrijden. Als Arsenal dus wint, wordt het gat al bijna onoverbrugbaar. Huidig kampioen Liverpool van trainer Arne Slot staat ver achter de Londense kemphanen op de twaalfde stek.

Een van de rijkste clubs ter wereld

In de Champions League gaat het Chelsea ook al zo goed voor de wind. Afgelopen week werd FC Barcelona op een dikke nederlaag getrakteerd op Stamford Bridge. In het miljardenbal zijn daarmee de gestolen gelden van de medewerkster allang vergeten. Chelsea is sowieso één van de rijkste clubs te wereld.

