'Meest sexy voetbalster ter wereld' zoekt randjes van Instagram-regels op met pikante fotoshoot

Alisha Lehmann is al jaren een grote hit op social media. De Zwitserse wordt vaak aangeduid als de 'meest sexy voetbalster ter wereld' en die uitspraken heeft ze nog maar eens op de proef gesteld met een fotoshoot in lingerie.

Lehmann speelt op dit moment voor Juventus, waar ze het nog altijd goed doet. Naast haar voetbalcarrière is de Zwitserse ook al langere tijd model en een bekende influencer. Regelmatig trakteert ze haar bijna zeventien miljoen volgers op een kijkje in haar leven en samenwerkingen met bekende merken. Zo ook afgelopen week, toen Lehmann een samenwerking had met een lingeriemerk.

Op haar Instagram plaatste Lehmann een gewaagde foto met een doorschijnende lingerieset aan. De Zwitserse zoekt daarmee de randjes van de Instagram-regels op, want sommige lingeriefoto's zijn niet toegestaan op het bekende platform. Met 402.000 likes op haar post zorgde Lehmann wel voor veel aandacht bij het bedrijf dat de lingeriesets maakt en de samenwerking met haar aanging.

Relatie

Mannen die nog kans denken te maken bij Lehmann komen wel bedrogen uit, aangezien de Zwitserse al enkele jaren bezet is. Ze heeft een relatie met collega-voetballer Douglas Luiz. De Braziliaan maakte afgelopen zomer de overstap van het Engelse Aston Villa naar Juventus. Vervolgens maakte zijn vriendin Lehmann exact dezelfde transfer.

Onlangs kreeg het stel een grote schok te verwerken toen er bij hun huis in Turijn werd ingebroken. Er raakte niemand gewond, maar er werd wel voor maar liefst 500.000 euro aan spullen meegenomen. Lehmann staat ook bekend om haar actieve actiecampagne voor gelijk salaris in het mannen- en vrouwenvoetbal.