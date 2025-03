'Meesterlijk' Ajax kan champagne koud zetten na keiharde klap voor zwalkend PSV

Ajax heeft zondagmiddag een voorschot genomen op het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper won met 2-0 op bezoek bij nummer twee PSV. Door een tactisch meesterplan van trainer Francesco Farioli is het gat nu liefst negen punten, met nog zeven wedstrijden te gaan.

Farioli zorgde - zoals we al veel vaker hebben gezien - voor een uitstekend defensief blok, waar bijna niet doorheen te voetballen is. Zelfs spits Brian Brobbey stond soms op de zestienmeter te verdedigen. Ondanks dat PSV misschien wel de beste voorhoede van de Eredivisie heeft, kwamen de aanvallers er niet aan te pas. Dat Lucas Rosa moest opdraven in plaats van de geschorste Anton Gaaei, maakte voor het plan van Farioli weinig uit.

In het eerste kwartier waren er weinig spannende momenten. Noa Lang schoot een keer in de handen van Matheus namens PSV, Kenneth Taylor kreeg een kans namens Ajax. Zijn inzet leverde een corner op. Ook na 28 minuten stond het nog altijd 0-0, zonder écht grote kansen. Daarmee deden de Amsterdammers precies wat Farioli wilde: met zijn allen verdedigen en in ieder geval de nul houden.

En dan komen de kansen vanzelf. Brian Brobbey zette een minuut later een grote mogelijkheid op en was ook het eindstation. De spits van Ajax mocht vrij inkoppen, maar kon de bal alleen schampen en zag zijn poging naast gaan.

Mister 1-0

In de 35e minuut was het álsnog raak voor de bezoekers. Er werd eerst een vrije trap in de muur geschoten, maar met een gelukje - een kopbal van Rosa - kwam de bal toch bij Davy Klaassen terecht. 'Mister 1-0' deed zijn naam eer aan en schoot binnen. De Braziliaanse back mocht een assist bijschrijven.

In de tweede helft wist PSV dat het volle bak moest gaan om nog kans te maken op die koppositie. Trainer Peter Bosz besloot daarom Malik Tillman en Tyrell Malacia te brengen voor Guus Til en Joey Veerman. Mauro Junior schoof door naar het middenveld. De thuisploeg had in de eerste tien minuten na rust dan ook volledig de overhand.

Gouden wissel

Na een uur spelen voerde ook Ajax twee wissels door. Daniele Rugani kwam er noodgedwongen in voor de geblesseerde Youri Baas, Bertrand Traoré nam de plek van Steven Berghuis over op rechtsbuiten. Farioli hoopte met de snelle vleugelflitser uit Burkina Faso meer op de counter te kunnen gaan spelen.

Dat bleek een gouden wissel, want het was in de 67e minuut weer raak voor Ajax. Traoré schoot vanuit buiten de zestienmeter in de verre hoek: 2-0. Hij stond zo'n vijf minuten in het veld. Met nog tien minuten aan reguliere speeltijd op de klok zorgde Farioli voor een verrassing. Hij wisselde de vermoeide Klaassen voor Owen Wijndal.

Aan beide kanten werd er niet meer gescoord. Ajax mag de champagne alvast koud gaan zetten voor de aanstaande landstitel. En dat hadden voor dit seizoen toch weinig mensen verwacht.

